Babaeski'de cinayet ve intihar; Hediye paketinden silah çıkardı, ölüm saçtı

Babaeski'de bir benzin istasyonunda çalışan sevgilisi'ı ziyaret edenadlı gözü dönmüş katil, hediye paketine gizlediği pompalı tüfekle adeta dehşet saçtı. Genç kızı katleden Tunç, daha sonra intihar etti.Kırklareli’nin Babaeski ilçesinde hediye paketine sardığı tüfekle kız arkadaşını öldüren genç, ardından intihar etti.Olay, Babaeski ilçesi İstanbul Caddesi üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Özel bir kurumda güvenlik görevlisi olarak çalışan(25), elinde hediye paketine sarılı tüfekle kız arkadaşı'ın (25) muhasebeci olarak çalıştığı akaryakıt istasyonuna geldi.Benzinlikte çalışanlara "Sevgilime hediye aldım" diyen Tunç ile kız arkadaşını çalışanlar yalnız bıraktı.Tüfeği hediye paketinden çıkartarak genç kızı vuran Tunç, daha sonra aynı tüfekle intihar etti. İstasyon çalışanlarının haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Tunç ve Kır'ın olay yerinde yaşamlarını yitirdiği belirlendi. Savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Tunç ile Kır'ın cesetleri otopsi yapılmak üzere Babaeski Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.