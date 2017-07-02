Babası gözlerinin önünde bıçaklanarak öldürüldü

Akıllara durgunluk veren olay Konya'da meydana gelde. Bir parkta arkadaşları tarafından oğlunun göz önünde bıçaklanan talihsiz adam hayatını kaybetti.Konya'da, bıçaklı kavgada yaralanan N.S. hayatını kaybetti. Babasının ölüm haberini alan çocuk "Babam nasıl ölür? Bayılmış olmasın. Son kez yüzünü göreyim." diyerek gözyaşlarına boğulduKonya'da, bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti. Merkez Selçuklu ilçesi Akşemsettin Mahallesi Anadolu Parkı'nda, N.A. (33), arkadaşları A.S, M.S. ve N.S. ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ali S, Necati A'yı, bacağından bıçakladı.Babası bıçaklandığı sırada olay yerinde bulunan 13 yaşındaki Y. A. çevredekilerden yardım istedi. Mahalle sakinleri yaralıya ilk müdahaleyi yaptı.Daha sonra olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, N. A'nın hayatını kaybettiğini tespit etti.Babasının ölüm haberini alan çocuk, "Babam nasıl ölür? Bayılmış olmasın. Son kez yüzünü göreyim." diyerek gözyaşlarına boğuldu. Olay yerine gelen aile yakınları da sinir krizleri geçirdi.Olaydan sonra kaçan şüpheliler Ali S, Mustafa S. ve Nurgül S. polis ekiplerince yakalandı.