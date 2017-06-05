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05 Haziran 2017 Pazartesi 11:31

Babasını bile dolandırdı: PTT çalışanından büyük vurgun

Amasya'nın Taşova ilçesinde PTT çalışanı, 25 vatandaşı dolandırdı. Dolandırıcının kurbanları arasında babası da bulunuyor

Babasını bile dolandırdı: PTT çalışanından büyük vurgun
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Babasını bile dolandırdı: PTT çalışanından büyük vurgun


PTT şubesinde memur olarak çalışan Saadettin G. adlı zanlı, Amasya Taşova ilçesinde 25 kişi adına sahte belge düzenleyerek 825 bin liralık vurgun yaptı. Zanlının dolandırdığı kişiler arasında babası da bulunuyor..

Oğlu tarafından dolandırıldığından haberi olmayan baba Fehmi G.'nin oğlunun kayıp olduğuna dair başvurusu üzerine başlatılan soruşturma kapsamında diğer mağdurlar da polise gelince büyük vurgun ortaya çıktı.


Amasya'nın Taşova ilçesindeki PTT şubesinde çalışan Saadettin G.'nin, babasının yanı sıra postanede işlem yapan vatandaşlardan toplam 26 kişinin kimlik bilgileriyle sahte evrak düzenleyerek çeşitli bankalardan çektikleri ve PTT kasasından aldıklarıyla birlikte toplamda yaklaşık 1 milyon lira parayı pavyonlarda harcadığı ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre, eşinden boşanan 2 çocuk babası Saadettin G., (41) babası Fehmi G.'nin adına 30 bin lira ve işlem yaptıran 25 kişinin adına da sahte evrak düzenleyerek çeşitli bankalardan toplamda 873 bin lira çekti. Çalıştığı PTT şubesinin güvenlik kamerasının yönünü değiştirip ATM kasasını ve veznesini de boşaltarak üzerine aldığı 1 milyon TL ile Gürcistan'a kaçmayı planlayıp gümrükte yakalanma endişesiyle İstanbul'a yönelen Saadettin G., paraların tamamına yakınını bir hafta kaldığı İstanbul'daki pavyon ve eğlence mekanlarında harcadı.

BÜYÜK VURGÜN BÖYLE ORTAYA ÇIKTI

Dolandırıldığından haberi olmayan baba Fehmi G.'nin oğlunun kayıp olduğuna dair başvurusu üzerine başlatılan soruşturma kapsamında diğer mağdurlar da polise gelince büyük vurgun ortaya çıktı. Polisin İstanbul'da yakaladığı Saadettin G., Amasya'ya getirilerek Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ndeki sorgusunun ardından Taşova Adliyesi'ne götürüldü. Polis aracına bindirildiği esnada habercilerin soruları karşısında sessiz kalan Saadettin G'ye yardım ettiği düşünülen K.B ile E.G.'de Amasya'da yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan Saadettin G.'nin çalıştığı PTT şubesinin kadın müdürü L.G.'nin de ifadesine başvurulmak üzere emniyete götürüldüğü öğrenildi.
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