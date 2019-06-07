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Babasını kurtarmak için yardım istedi, canından oldu

Çamura saplanan aracı çıkarmak, mahsur kalan babasını kurtarmak için yardım istemeye gittiği kum ocağında saldırıya uğrayan genç canından oldu.

Babasını kurtarmak için yardım istedi, canından oldu

Çamura saplanan aracı çıkarmak, mahsur kalan babasını kurtarmak için yardım istemeye gittiği kum ocağında saldırıya uğrayan genç canından oldu.

07 Haziran 2019 Cuma 14:07
Babasını kurtarmak için yardım istedi, canından oldu

Babasını kurtarmak için yardım istedi, canından oldu

Babasını kurtarmak için yakınlarda bulunan kum ocağı işçilerinden yardım istemeye giden genç, burada silahlı saldırıya uğradı.  Hastaneye kaldırılmak için yola çıkarılan yaralı genç can verdi. 

Sivas'ta babasının çamura saplanan aracı için yardım istemeye gittiği kum ocağında, tartıştığı çalışanlardan E.Y. tarafından tabancayla vurulan 30 yaşındaki Osman Köse yaşamını yitirdi.


Olay, dün gece Sivas merkeze bağlı Köklüce köyü İncesu mezrası yakınlarında meydana geldi. Mezra yakınlarında balık tutan Bayram Köse'nin otomobili çamura saplandı.Durumu öğrenen ve kentteki Numune Hastanesi'nde ameliyathane teknikerliği yapan oğlu Osman Köse yardım için mezra yakınlarında bulunan bir kum ocağına gitti.


Bu sırada otomobili üzerlerine sürdüğü iddiasıyla ocak çalışanları E.Y. ve O.Y. ile arasında tartışma çıktı.

Tartışma sırasında E.Y., üzerindeki tabancayla Osman Köse'ye ateş ederek karın boşluğundan vurdu. Olayı duyarak ocağa gelen yakınları ağır yaralanan Osman Köse'yi otomobil ile Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine getirmek üzere yola çıktı.

Bu sırada ambulansa da haber verildi. Osman Köse, hastaneye ulaştırılamadan kent girişindeki Bölge Trafik Denetleme Şube Amirliği yakınlarında otomobilde hayatını kaybetti.

Köse'nin cenazesi Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Şüpheliler E.Y. ile O.Y. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
SivasKöklüce Köyüİncesu MezrasıSivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi
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