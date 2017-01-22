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22 Ocak 2017 Pazar 19:50

Bafra'da bisikletli turiste saldıran magandalar tutuklandı

Fransa'dan bisikletiyle tek başına yola çıkarak Türkiye'ye gelen ve Karadeniz sahil yolundan İstanbul'a gitmeyi planlayan kadın turiste, Samsun'un Bafra ilçesinde saldıran 2 şahıs yakalanarak tutuklandı.

Bafra'da bisikletli turiste saldıran magandalar tutuklandı
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Bafra'da bisikletli turiste saldıran magandalar tutuklandı

Ülkesi Fransa'dan tek başına bisikletiyle Samsun'un Bafra ilçesine kadar sorunsuz gelen kadın turist, burada iki magandanın saldırısına uğradı. Gece yarısı çadırında saldırıya uğrayan talihsiz kadın kaldırıldığı hastanede tedavi altına alırken, parasını ve eşyalarını çalan iki turist kısa süre sonra yakalandı.

Yanına aldığı köpeğiyle birlikte Fransa'dan bisikletiyle yola çıkan 36 yaşındaki Amandine Lambert adlı kadın, kuzeyden Ukranya, Rusya, Gürcistan üzerinden Türkiye'ye giriş yaparak Karadeniz yolu üzerinden geldiği Bafra'da köpeğinin rahatsızlanması nedeniyle veterinere götürerek tedavisini yaptırdıktan sonra Bafra çıkışında Çetinkaya Mahallesine uğrayarak Kumbet mevkisinde çadır kurdu.

Gece saat 01.30 sıralarında kurduğu çadıra gelen iki kişi tarafından darp edildi. Darp eden şahıslar Fransız turistin içinde kimliği, pasaportu ve 500 lira para bulunan çantasını alarak olay yerinden kaçtılar.

Darp edilen Fransız turist Amandine Lambert Çetinkaya Mahallesine gelerek sığındığı evden yardım istedi. Olayın Jandarmaya bildirilmesi üzere çalışma başlatan Bafra İlçe Jandarma ve İl Jandarma İstihbarat ekipleri 3 bine yakın resmi turistte göstererek çizilen robot resmi üzerinden de yapılan çalışmalar sonunda daha önceden de hırsızlık suçlarından sabıkaları bulunan şahısların kimliklerini tespit etti.

Kimlikleri belirlenen şahıslardan Mert K. (22) Çetinkaya Mahallesinde, Çağrı Ç. (25) ise Ordu'nun Fatsa ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahıslar Bafra İlçe Jandarma Bölük Komutanlığındaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları Bafra Adliyesinde gasp ve kasten adam yaralama suçlarından tutuklanarak Bafra T Tipi Cezaevine gönderildiler.
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