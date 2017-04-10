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10 Nisan 2017 Pazartesi 00:52

Bafralı Uzman Onbaşı Mehmet Karatut'tan acı haber

Şırnak'ın Beytüşşebap İlçesi'nde görev yapan 24 yaşındaki Uzman Onbaşı Mehmet Karatut, silahını temizlediği sırada ateş alması sonucu şehit oldu.

Bafralı Uzman Onbaşı Mehmet Karatut'tan acı haber
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Samsun'a şehit ateşi düştü: Uzman Onbaşı Mehmet Karatut'tan acı haber


Samsun Bafra ilçesinden Uzman Onbaşı Mehmet Karatut, silahını temizlerken ateş alması sonucu şehit düştü.

Şırnak'ın Beytüşşebap İlçesi'nde görev yapan Uzman Onbaşı Mehmet Karatut, silahını temizlediği sırada ateş alması sonucu kazayla kendini vurarak şehit oldu. Bafra Garnizon Komutanı Binbaşı İlhan Güngör ve Bafra Kaymakamı Ali Fuat Türkel, Samsun'un Bafra İlçesi Sarıkaya Mahallesi'nde oturan şehit Karatut'un baba ocağına giderek acı haberi ailesine verdi. Şehit haberini alan baba Hasan Karatut gözyaşlarına hakim olamadı. Fenalık geçiren baba Karatut, ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tedavisinin ardından baba Karatut tekrar ambulansla evine götürüldü. Ailenin 3 çocuklarından biri olan şehit Karatut'un cenazesinin yarın memleketi Samsun'un Bafra İllçesi'ne getireleceği belirtildi.
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