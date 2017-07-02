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02 Temmuz 2017 Pazar 07:00

Bagajlar geç gelince yolcular kapıştı

Atatürk Havalimanı'nda Atlasglobal yolcuları 2.5 saat gecikmeyle İstanbul'a indi, bir de bagajlar geç gelince ortalık karıştı.

Bagajlar geç gelince yolcular kapıştı
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Bagajlar geç gelince yolcular kapıştı


Atlasglobal Hava Yolları'nın Antalya Havalimanı'ndan İstanbul Atatürk Havalimanı'na saat 18.20'de inmesi planlanan uçağı teknik arıza yapınca KK-7 sefer sayılı uçak 2 saat 35 dakika gecikme  ile saat 20.55'te İstanbul Atatürk Havalimanı'na sorunsuz şekilde indi. Uçakta seyahat eden bazı yolcuların valizi çıkmayınca yolcular ile yer hizmetli görevlisi arasında sözlü tartışma başladı.

Valizler bir sonraki sefer olan  Atlasglobal Hava Yolları'nın KK-13 sefer sayılı uçağı ile saat 20.50'de gelmesi gerekirken bagajlar saat 21.20'de İstanbul Atatürk Havalimanı İç Hatlar Terminali arındırılmış salona  geldi. Toplamda valizler 3 saat sonra yolculara ulaşmış oldu. 

Bu sırada bagajların bekleyen yolcularla yer hizmeti görevlisi ile başlayan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. 

Yaşanan kavga sırasında yer hizmeti görevlisi H. Ç'nin kaşı yarıldı. Havalimanı sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından H.Ç. Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. 

H.Ç.nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polisin kavgaya karışan kişileri gözaltına alarak polis merkezine götürdüğü ve tarafların birbirlerinden şikayetçi olduğu öğrenildi.
 
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