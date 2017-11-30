Bağcılar'da okul önünde çıkan silahlı çatışmada 5 yaralı var



Bağcılar Münir Nurettin Selçuk Ortaokulu önünde iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Çatışmada bir öğrenci olmak üzere 5 kişi yaralandı. Öğrenciler dersteyken çıkan çatışma sırasında 5 kişi yaralandı.

Bağcılar'da, okul önünde iki grup arasında meydana gelen silahlı çatışmada 1'i öğrenci 5 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin, o sırada okuldan çıkıp eve giden bir öğrenci olduğu öğrenildi.



Olay, Fevzi Çakmak Mahallesi 2051 Sokak üzerindeki Münir Nurettin Selçuk Ortaokulu önünde meydana geldi. Aralarında daha önceden husumet olduğu öğrenilen iki grup okul önünde karşılaştı. Silahların ateşlendiği kavgada her iki gruptan toplam 4 kişi yaralandı.

Kurşunlardan biri, o sırada okuldan çıkıp eve gitmekte olan öğrencilerden birine isabet etti. Şüpheliler, olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırdı.

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kavganın meydana geldiği yer güvenlik şeridiyle geçişlere kapatıldı. Olay yerine sevk edilen özel harekat timleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. Polis, olay yerinde delil topladı.

"O SIRADA ÖĞRENCİLER DERSTEYDİ"



Görgü tanıkları, çatışmanın okul çıkış saatine yakın bir sürede meydana geldiğini söyledi. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar, kavgaya karışanların olay yerinden kaçtığını belirtti. Bazı görgü tanıkları, olayın meydana geldiği sırada öğrencilerin derste olduğunu belirtti.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.