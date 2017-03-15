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15 Mart 2017 Çarşamba 19:17

Bağcılar'da sahte parfüm operasyonu: Ünlü markaları üretmişler

Taklit üründe kullanılan yöntemlerin, ünlü markaların ambalajlarındaki kaliteye ulaştığını ortaya koydu. Pahalı markalara ait parfüm şişelerinin kalitesinde ambalaj üretmeyi başaran taklitçileri polis bastı.

Bağcılar'da sahte parfüm operasyonu: Ünlü markaları üretmişler
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Bağcılar'da sahte parfüm operasyonu: Ünlü markaları üretmişler

Son yılların en büyük sahte parfüm operasyonu İstanbul Bağcılar'da yapıldı. Sahte parfüm üreticilerinin kullandığı şişelerin, gerçeğini aratmayacak kalitede tasarlanarak yapıldığı ortaya çıktı. Operasyonda, 10 bini şatışa hazır olmak üzere 30 bin sahte parfüm şişesi ele geçirildi

Bağcılar'da düzenlenen operasyonda, 30 bin sahte parfüm şişesi ele geçirildi.

Bağcılar Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Büro Amirliği ekipleri, Barbaros Mahallesi 299 Sokak'taki bir iş yerinde sahte parfüm imalatı yapıldığı yönünde ihbar aldı.
İhbarı değerlendiren polis ekipleri, iş yerine düzenledikleri operasyonda, 10 bini satışa hazır olmak üzere 30 bin çeşitli markalarda hazırlanmış sahte parfüm şişesi ele geçirdi.

Sahte parfümlere el koyan polis ekipleri, iş yerindeki bir kişiyi gözaltına aldı.


 
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Sahte Parfüm
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