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Bağcılar'da silahlı çatışma, 4 ağır yaralı var

İki silahlı grubun gece yarısı sokak ortasında silahlı çatışmasında 4 kişi ağır yaralandı. Olay yerinde 60 boş kovan bulundu.

Bağcılar'da silahlı çatışma, 4 ağır yaralı var

İki silahlı grubun gece yarısı sokak ortasında silahlı çatışmasında 4 kişi ağır yaralandı. Olay yerinde 60 boş kovan bulundu.

27 Haziran 2019 Perşembe 06:53
Bağcılar'da silahlı çatışma, 4 ağır yaralı var

Bağcılar'da silahlı çatışma, 4 ağır yaralı var


İstanbul'da gece yarısı çıkan kavga silahlı çatışmaya döndü. Vatandaşların korku dolu bakışları arasında birbirine kurşun yağdıran şahıslar geride 4 ağır yaralı bırakarak kaçtı.

Bağcılar'da aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi ağır yaralandı. Çatışmanın boyutu olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmada ortaya çıktı. Olay yerinde 60'a yakın boş kovan bulundu.

Olay, Fatih Mahallesinde gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre aralarında daha önceden husumet bulunan iki grup arasında tartışma çıktı. Bir anda kavgaya dönüşen tartışmanın ardından taraflar silahlarına sarıldı. Dakikalarca karşılıklı çatışan iki gruptan 4 kişi yaralandı. 

HASTANEYE KALDIRILAN YARALILARIN DURUMU AĞIR

Çatışmanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Çatışmada yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı. Yaralanan 4 kişinin tedavisi yoğun bakım ünitesinde devam ediyor. 

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BağcılarSilahlı çatışmaKavgaSon Dakika Haber
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