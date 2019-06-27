Bağcılar'da silahlı çatışma, 4 ağır yaralı var



İstanbul'da gece yarısı çıkan kavga silahlı çatışmaya döndü. Vatandaşların korku dolu bakışları arasında birbirine kurşun yağdıran şahıslar geride 4 ağır yaralı bırakarak kaçtı.

Bağcılar'da aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi ağır yaralandı. Çatışmanın boyutu olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmada ortaya çıktı. Olay yerinde 60'a yakın boş kovan bulundu.

Olay, Fatih Mahallesinde gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre aralarında daha önceden husumet bulunan iki grup arasında tartışma çıktı. Bir anda kavgaya dönüşen tartışmanın ardından taraflar silahlarına sarıldı. Dakikalarca karşılıklı çatışan iki gruptan 4 kişi yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILAN YARALILARIN DURUMU AĞIR

Çatışmanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Çatışmada yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı. Yaralanan 4 kişinin tedavisi yoğun bakım ünitesinde devam ediyor.