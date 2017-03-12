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12 Mart 2017 Pazar 22:12

Bahçelievler'de uyuşturucu satıcıları vatandaşa saldırdı

Uyuşturucu satıcıları Bahçelievler'de dehşet saçtı. Silahlı saldırganlar genç bir kızı öldürdü.

Bahçelievler'de uyuşturucu satıcıları vatandaşa saldırdı
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Bahçelievler'de uyuşturucu satıcıları vatandaşa saldırdı

Uyuşturucu satıcılarıyla tartışan bir vatandaş silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Bahçelievler'de uyuşturucu satıcısı bir kişinin tartıştığı mahalleliye silahla ateş açması sonucu 24 yaşındaki Müzeyyen Telli ölürken bir kişi yaralandı.

Son Dakika Haber, Olay, Bahçelievler Zafer Mahallesi Cengizhan Sokak'ta saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, evinin önünde duran Rıfat Telli uyuşturucu satıcı olduğu iddia edilen bir kişiyle tartışmaya başladı.

Tartıştıktan sonra ayrılan uyuşturucu satıcısı olduğu iddia edilen kişi, bir süre sonra yanındaki 4 kişiyle birlikte aynı yere gelerek buradakilerin üzerine silahla rastgele ateş açtı.

Açılan ateşle, Telli'nin 24 yaşındaki kızı Müzeyyen Telli ile komşusu Suriye uyruklu Muhammed Yusuf yaralandı. Şüpheliler, olay yerinden kaçarken yaralılar ambulansla Bahçelievler Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

4 - 5 KİŞİ GERİ GELDİ SALDIRDI

Yaralılardan Müzeyyen Telli tüm müdahalelere rağmen kurtaramayarak hayatını kaybetti. Tedavisi süren Muhammed Yusuf 'un sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önemi aldı. Olay yeri inceleme ekipleri sokak üzerinde incelemede bulundu. Polisin yaptığı çalışmada, güvenlik kamera görüntülerinden şüphelilerden birinin kimliğini tespit edilirken olayla ilgili geniş çaplı inceleme sürüyor.

Telli'nin bina komşusu Sabri Akar " Kızının halasını sıkıştırıyorlar, torbacılar esrar satanlar, kız geliyor rahmetli olan. Babası geliyor bu sefer babasıyla tartışıyorlar. Kovalıyor babası tinercileri tekrar gidiyorlar dört, beş kişi geliyorlar, silah ellerinde kızı vuruyorlar Müzeyyen Telli kız bekar" diye konuştu.
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