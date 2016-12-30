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30 Aralık 2016 Cuma 12:42

Bakanlık açıkladı, PKK'nın 5 üst düzey yöneticisi yakalandı

Bölücü terör örgütünün yönetici kadrosunun çökertilmesi konusunda yürütülen operasyonlarda önemli gelişme. İhbar ve istihbaratları değerlendiren polis, PKK'nın 5 üst düzey yöneticisini yakaladı.

Bakanlık açıkladı, PKK'nın 5 üst düzey yöneticisi yakalandı
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Bakanlık açıkladı, PKK'nın 5 üst  düzey yöneticisi yakalandı




Terör örgütü PKK/KCK üyelerine yönelik çalışmalarda "KCK-Türkiye Meclisi" içerisinde üst düzey faaliyet gösterdiği tespit edilen 5 örgüt mensubu gözaltına alındı
Terör örgütü PKK/KCK faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda, "KCK-Türkiye Meclisi " içerisinde üst düzey faaliyet gösterdiği belirlenen 5 örgüt üyesi yakalandı.

Terörle mücadele ekiplerinin Türkiye genelinde yürüttüğü operasyonlarda, KCK-Türkiye Meclisi içerisinde üst düzey faaliyet yürüttüğü tespit edilen H.A. (34), S.A. (35) ve M.Ö. (41) Diyarbakır, B.A. (42) Antalya, E.A (45) ise Şanlıurfa'da gözaltına alındı.

Teröristlerden H.A'nın KCK sözde Kürdistan sözcülerinden olduğu, daha önce Suriye/Kamışlı'da örgütün haber ajansı ANHA'da sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği, S.A'nın KCK sözde Kürdistan saha sözcüleri arasında yer aldığı, nisanda örgüt üst yöneticileriyle görüşmek üzere Kandil'e gittiği, Diyarbakır'dan 13 Kasım'da Erbil'e hava yoluyla geçtiği ve 18 Kasım'da Habur sınır kapısından Türkiye'ye giriş yaptığı, E.A'nın ise KCK sözde Diyarbakır sorumlusu olduğu ve martta örgütsel temaslarda bulunmak üzere Kandil'e gittiği tespit edildi.

Ocak 2016'da örgütsel amaçla Irak/Erbil'e gittiği belirlenen B.A. ile M.A. ve diğer 3 teröristin aynı zamanda "silahlı terör örgütü kurma yönetme" ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından dosyalarının bulunduğu da kaydedildi.
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