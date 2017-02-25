Bakırköy'de büyük soygun; 18 milyon liraları çalındı

AKŞAM YEMEĞİNE GİTMİŞLERDİ

EV SAHİPLERİ GELİNCE....

Türkiye'nin sayılı tesbih kolleksiyonerlerinden kozmetik sektörünün tanınmış isimlerinden İmam K.'nın Bakırköy Basınköy Mahallesi'ndeki evi soyuldu. Hırsızlar Didem K, İmam K. çiftinin ailecek gittikleri akşam yemeğini fırsat bilerek girdiği evden 4 milyon liralık takı, ziynet eşyası ve para ile piyasa değili 300 bin doların üstünde olan tespih koleksiyonu, evde bulunan çek ve senetleri çalarak kayıplara karıştı.İstanbul Bakırköy’de yaşayan kozmetik şirketi sahibi İmam-Didem K. çifti, yılın ilk günü ailece çıktıkları akşam yemeğinin sonunda hayatlarının şokunu yaşadı. Aile neşe içinde yemeklerini yerken Basınköy Mahallesi’ndeki evlerine hırsız girdi. İki kişi oldukları tahmin edilen hırsızlar, evdeki 14 milyon liralık senet ve 4 milyon TL değerindeki ziynet eşyası, para, çok değerli tespih koleksiyonu, boş çek koçanları, saatler ve 3 tablet ile 3 dizüstü bilgisayarı çaldı.Çalınan tespih koleksiyonu 300 bin dolar değerindeydi.Dolap üzerindeki kutudaki çikolataları bile yiyen iki hırsızın evde bulunduğu sırada içeri girmeye çalışan aile, arkadan kapının mandalının kapatıldığını anlayınca polise haber verdi. Hırsızlar eve girdikleri diğer kapıdan kaçarken, olay yerine giden polis çalınan para, çek, senet ve değerli eşyalarla ilgili tutanak hazırladı. Didem K. olayı şöyle anlattı: “Yemek yiyip 22.30 gibi eve döndük. Geldiğimizi anlayıp girdikleri kapıdan kaçtılar. Sadece, değerli taşlardan yapılmış tespihler 300 bin dolardı. Hırsızların yakalanmasını istiyoruz.”Polis evde parmak izi araştırması yaparken, çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerini incelemeye aldı. Ancak aradan geçen 2 ayda hırsızların izine rastlanmadı.