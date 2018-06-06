Balayı için Kıbrıs'a gelen çifte uyuşturucudan gözaltı
Balayı için KKTC'de gelen çiftten, uyuşturucu hap ile yakalanan Ümit K.'ye 25 gün hapis cezası verildi..
Ercan Havaalanı'nda özel eğitimli narkotik detektör köpeği 'Cindy', Ümit K. ve eşinin yanına gelince tepki verdi. Çiftin üzerinde yapılan aramada 9 uyuşturucu hap bulundu. Gözaltına alınan Ümit K. tutuklanırken, eşi daha önceden balayı için rezervasyon yaptıkları otele gitti.
Yargıç Rauf Kürşad da Ümit K.'nin '25 günü geçmeyen bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesi'ne karar verdi.
Ümit K.'nin 25 gün sonra sınır dışı edilmesi bekliyor. KKTC yasalarına göre uyuşturucudan hapis cezası alanlar sınır dışı ediliyor.