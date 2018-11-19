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Balerin heykeline tecavüz girişimi; Böyle ahlaksızlık görülmedi

Türkiye böyle sapkınlık, böyle ahlaksızlık görmedi. Gözü dönmüş magandalar, yanlarında bulunan iki kadına aldırmadan, balerin heykeline tecavüz etmeye kalktı.

Balerin heykeline tecavüz girişimi; Böyle ahlaksızlık görülmedi

Türkiye böyle sapkınlık, böyle ahlaksızlık görmedi. Gözü dönmüş magandalar, yanlarında bulunan iki kadına aldırmadan, balerin heykeline tecavüz etmeye kalktı.

19 Kasım 2018 Pazartesi 23:58
Balerin heykeline tecavüz girişimi; Böyle ahlaksızlık görülmedi

Balerin heykeline tecavüz girişimi; Böyle ahlaksızlık görülmedi


Tecavüz, taciz skandalında akıllara durgunluk veren olay İstanbul Maltepe'de yaşandı. Türkiye'nin ilk balerini Meriç Sümen'in canlandıran heykele, içinde iki kadınında bulunduğu 6 kişilik gruptan erkekler tecavüz etmek istedi.


Kediler, hayvanlar, su damacanaları, tavuklar, vitrin mankenleri derken sapkınlık heykellere yöneldi. Görenleri dehşete düşüren olayı biz okurlarımıza anlatmakta zorlanırken, görgü tanıkları tepkilerini "Sözün bittiği yerdeyiz" diyerek dile getiriyor..

İstanbul'da Maltepe Yalı Mahallesi Beşçeşmeler’de bulunan Babil Kültür, Sanat ve Bilim Derneği tarafından sergilenen ilk balerin olan Meriç Sümen heykeline saldırıda bulunuldu. Pantolonunu indirerek tecavüz etmeye çalışan maganda, vatandaşların tepkisi üzerine heykeli kırarak kaçtı.

Evrensel'den Eylem Nazlıer'in haberine göre, “Türkiye’de ilkler” temalı sergideki Zeliha Kılıçoğlu ve Mirza Erdem tarafından yapılan Türkiye’nin ilk balerini Meriç Sümen heykeline gece geç saatlerinde saldırıda bulunuldu.

Görgü tanıkları olayı şöyle anlattı:

“2 kadın, 4 erkekten oluşan bir grup, heykelin bulunduğu yere geldi, içlerinde alkollü olan bir erkek pantolonunu indirerek sokakta sergilenen heykele tecavüz etmeye çalıştı. Çevredeki esnaflardan birinin müdahalesi sonucu grup kaçtı. Daha sonra tekrar gelerek heykeli devirip kırdılar.”

"Sözün bittiği yerdeyiz"


Konuya ilişkin açıklama yapan Babil Kültür, Sanat ve Bilim Derneği Başkanı İnci Şenel, herhangi bir güvenlik kamerasının olayı kaydetmediğini ve suçluları tespit edemediklerini ve şikayetçi olamadıklarını anlatarak “Çok üzücü bir olay. Ahlaki değerlerin bu kadar yerle bir olduğunu bir kez daha görmek beni çok şaşırttı. Sözün bittiği yerdeyiz” diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Balerin Heykeline Tecavüz
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