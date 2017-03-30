Bana yazmayı teklif etti,kabul ettim

İstanbul 25’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Ulusal Parti Genel Başkanı ve Türksolu Gazetesi’nin yazarı Gökçe Fırat Çulhaoğlu, kapatılan Meydan Gazetesi yazarı şarkıcı Atilla Taş, Büşra Erdal, Ufuk Şanlı’nın da aralarında bulunduğu 26 tutuklu sanık katıldı.

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