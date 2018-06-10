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Banka müdürü Kerem Yorulmaz bisiklet gezisinde can verdi

Bursa'da bir bankada şube müdürü olarak görev yapan Kerem Yorulmaz, günün yorgunluğunu stresini atmak için sık sık yaptığı bisiklet yolculuğu sırasında bir aracın çarpması sonucu can verdi.

Banka müdürü Kerem Yorulmaz bisiklet gezisinde can verdi

Bursa'da bir bankada şube müdürü olarak görev yapan Kerem Yorulmaz, günün yorgunluğunu stresini atmak için sık sık yaptığı bisiklet yolculuğu sırasında bir aracın çarpması sonucu can verdi.

10 Haziran 2018 Pazar 07:53
Banka müdürü Kerem Yorulmaz bisiklet gezisinde can verdi

Banka müdürü Kerem Yorulmaz bisiklet gezisinde can verdi


Bisiklet kullanıcıları, trafik terörünün boy hedefi haline geldi. Son kazada Bursa'da bir bankanı müdürü olan Kerem Yorulmaz can verdi..

Bisiklet yollarının yapılmasına, alınan tüm önlem ve uyarılara rağmen, trafikte motorsikletlilerden sonra bisiklete binenler de adeta boy hedefi haline geldi. Trafik kurallarını çoğunlukla hiçe sayan araç sürücülerinin neden olduğu kazalarda son bir ay içerisinde 11 bisiklet kullanıcısı hayatını kaybederken, son kaza haberi Bursa'dan geldi. Bir bankanın müdürü olan 26 yaşındaki Kerem Yorulmaz'a çarpan araç, genç bankacının hayatına mal oldu..


SERSERİ MAYIN GİBİ TRAFİĞE ÇIKIYORLAR’

Bugün Habertürk gazetesinde Uzay Kesmen imzasıyla yayınlanan haberde Bisikletliler Derneği Başkanı Murat Suyabatmaz, Türkiye’deki trafik kültürünün çok kötü olduğunu ve bunun her türlü kazaya davetiye çıkardığını söyledi. Trafikte araç sürücüleri ve bisikletlilerin kurallara uyması gerektiğini söyleyen Suyabatmaz, bisiklet sürücüleri için de özeleştiri de yapmayı ihmal etmedi. 

Suyabatmaz şunları söyledi; “Türkiye’de yüksek bir trafik kazası oranı var. Bunu azaltmanın yolu, genel olarak trafik kazalarını azaltmak. Bisikletlilere düşen görev, kurallara uymaları dışında görünür olacakları şekilde giyinmeleri. Bizim de ‘görünür ol, güvende ol’ diye bir kampanyamız var. Bisiklet sürücülerinin gündüz fosforlu sarı yelek, gece de reflektif malzemeli kıyafetler giymesi gerekiyor. Bisikletin üzerinde yansıtıcı malzeme olması yasal zorunluluk. Bunu yapmayan arkadaşlar, serseri mayın gibi trafiğin içinde dolaşıyor. Sorumluluklarımızın farkında olmalıyız. Aslında bu trafik canavarlarını biz yaratıyoruz. Vatandaşlarımızı gerekli yetkinliğe getirmiyoruz. Bisiklet kullanmayan insanlar da empati yapamıyor. Şehirlerde güvenli bisiklet kullanımı için gerekli yolların olmaması da ayrı bir sorun.”


BİSİKLET KAZALARINDA CAN VERENLER

- Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nde bisiklet eğitmenliği yapan milli bisikletçi Uğur Koyuncu, antrenman sırasında bir aracın çarpmasıyla öldü.

- Denizli Çivril’de yolun karşısına geçmeye çalışan bisiklet sürücüsü Mehmet Aslan, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

- Sivas’ta halk otobüsünün çarptığı bisiklet sürücüsü Fatih Bilge, hayatını kaybetti.

- İzmir, Narlıdere’de bir araç, bisikletlilere çarptı. Araç şoförü Berkcan Dikme (19) ile bisikletlilerden Eray Köseler (17) öldü.

- Denizli’de kırmızı ışıkta geçen otomobilin sürücüsü, 19 yaşındaki İlyas Memiş’in kullandığı bisiklete çarptı. Memiş, yaşamını yitirdi.

- Malatya’da kontrolden çıkan otomobil, karşı yönden gelen Haydar Zorbey Zengin’in (15) kullandığı bisiklete çarptı. Zengin, hastanede hayatını kaybetti.

- Antalya Kepez’de kavşakta bir otomobil ile Mustafa Mazman’ın kullandığı bisiklet çarpıştı. Mazman, olay yerinde öldü.

- Muğla, Milas’ta bir minibüs, kavşaktan yolun karşısına geçmeye çalışan bisiklet sürücüsü 32 yaşındaki Ufuk Derebağ’a çarparak ölümüne neden oldu.

- Adana’da bisiklet sürücüsü Necdet Tekin, kamyonun altında kalarak yaşamını yitirdi.

- Denizli’de otomobille çarpışan bisikletin sürücüsü Havva Acar (61), hayatını kaybetti.

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Banka MüdürüKerem YorulmazBisiklet
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