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Bankacı Aslı intihar mı etti, öldürüldü mü?

İstanbul'da bir bankada çalışan Aslı U. adlı genç kadının intihar mı yoksa bir cinayete mi kurban gittiği araştırılıyor.

Bankacı Aslı intihar mı etti, öldürüldü mü?

İstanbul'da bir bankada çalışan Aslı U. adlı genç kadının intihar mı yoksa bir cinayete mi kurban gittiği araştırılıyor.

26 Kasım 2018 Pazartesi 19:23
Bankacı Aslı intihar mı etti, öldürüldü mü?

Bankacı Aslı intihar mı etti, öldürüldü mü?



Bankacı Aslı U.'nun ölü olarak bulunmasının ardından savcılık olaya el koydu. Şişli'de bir bankada resepsiyonist olarak çalıştığı öğrenilen bir kadın, iş yerinde göğsünden tabancayla vurulmuş olarak bulundu. Polis, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan kadının intihar girişiminde bulunmuş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor


Olay, Esentepe Büyükdere Caddesi üzerindeki bir bankanın genel müdürlük ek hizmet binasında saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bankada resepsiyonist olarak çalışan Aslı U'nun çalıştığı ofiste bir el tabanca sesi geldi. Sesi duyarak ofise koşan iş arkadaşları, yanı başında bir tabanca bulunan Aslı U.'nun göğsünden vurulmuş şekilde yerde yattığını gördü.

Edinilen bilgilere göre, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Aslı U'ya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedavi altına alınan Aslı U'nun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Olayın yaşandığı ofiste incelemelerde bulunan polis, ofis ve tabanca üzerinden parmak izi aldı. Polis, Aslı U'nun intihar girişiminde bulunmuş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

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