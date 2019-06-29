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Bar işletmecileri maganda çıktı, mekanlarını yaktı

Tatil ve turizmin merkezi Marmaris'te görenleri hayrete düşüren olay. Bar işletmecisi ve çalışanları kendi mekanlarını ateşe verdi...

Bar işletmecileri maganda çıktı, mekanlarını yaktı

Tatil ve turizmin merkezi Marmaris'te görenleri hayrete düşüren olay. Bar işletmecisi ve çalışanları kendi mekanlarını ateşe verdi...

29 Haziran 2019 Cumartesi 19:21
Bar işletmecileri maganda çıktı, mekanlarını yaktı

Bar işletmecileri maganda çıktı, mekanlarını yaktı



Turizmin göz bebeği Marmaris'te, işlettikleri barda meşale ve maytap yakan mekan sahipleri şikayet üzerine olay yerine gelen polise direnmek için akıllara durgunluk veren yönteme başvurdu. Saat 24.00'ten sonra yüksek sesle müzik çalmakta ısrar eden, yaktıkları maytaplarla müşterilerini yaralamaktan bile çekinmeyen magandalar içeride bulunan çok sayıda turiste rağmenekmeğini yedikleri mekanlarını ateşe verdi. Yangında yükselen alevler dışarı sıçrayarak palmiye ağaçlarının da tutuşmasına neden oldu.

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki bir barın işletmeci ve çalışanları, içeride yakılan meşale ve maytaplar nedeniyle kolu hafif şekilde yaralanan müşterinin şikayeti üzerine iş yerini mühürlemeye gelen polis ekiplerine direnip ortaya topladıkları masa ve sandalyeleri ateşe verdi. Yangın iş yerinin önündeki palmiye ağaçlarına da sıçrarken turistler korkulu anlar yaşadı

YASAK DİNLEMEDİLER 

Marmaris'te saat 24.00'ten sonra yüksek sesle müzik çalmanın yasak olduğu Uzunyalı'da bu saatten sonra müzik yayınını kesmeyen bir bara geçen haftalarda şikayet üzerine yüksek miktarda bir ceza kesildi. İşletmeci ve çalışanlar ile çevredeki esnaf arasında şikayet nedeniyle çıkan kavgayı ise polis güçlükle ayırdı.

Dün gece ise saat 23.00 sıralarında aynı işletmenin girişinde çalışanlar tarafından yakılan meşale ve maytaplar bir müşterinin kolunun hafif şekilde yanmasına sebep oldu. Müşterinin şikayeti üzerine Marmaris emniyeti, 5 araçla mekanı mühürlemeye geldi.

'YAKARIZ BURAYI' DEDİLER YAKTILAR

Emniyet güçlerine direnen işletmeci ve çalışanlar, "Yakarız burayı" diyerek polise direndi. Polis ekipleri işlem yapmaya çalışırken, masa ve sandalyeleri barın önüne toplayan işletmecilerden biri benzin dökerek ateşe verdi. Bir anda büyüyen yangın, işletmenin önündeki palmiye ağaçlarına da sıçradı. Olaya şahit olan turistler büyük korku yaşarken, barın ve yanındaki işletmenin içinde kalanlar can havliyle koşarak kendilerini dışarı attı.

Marmaris itfaiyesinin söndürdüğü yangın sonrası polise mukavemet gösteren çalışanlar ve yangını çıkaran işletmeci olmak üzere 6 kişi gözaltına alındı.
 

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