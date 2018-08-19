Bartın sapığı, şehir şehir dolaşarak saldırmış

Bartın'da bir çok suça karışan zanlı, dün 48. Sokakta meydana gelen cinsel saldırı ve konut dokunulmazlığını ihlal olayının ardından kıskıvrak yakalandı.

T.Y adlı zanlı, başta İstanbul, İzmir, Bursa olmak üzere Sakarya ve Bartın’da cinsel taciz, cinsel saldırı, sarkıntılık, hırsızlık ve küçük çocuğa cinsel istismar olaylarına karışan T.Y. Bartın’da gözaltına alındı. Bir parkta çay içerken yakalanan zanlı sorgulaması sırasında tüm suçlarını itiraf ederek pişman olduğunu söyledi..

Bartın Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, özellikle müstakil evler, giriş katları veya 1. katta bulunan daireleri hedef alarak, girdiği evlerden hırsızlık yapan, tek yaşayan kadınlara da tecavüz eden sapığın peşine düştü.

BANYO YAPAN KADINLARIN GİZLİ GÖRÜNTÜLERİNİ DE ÇEKMİŞ

Bartın sapığının, tecavüz ve hırsızlık suçlarının dışında banyo havalandırma pencerelerinden cep telefonu ile banyo yapan kadınların görüntülerini de kaydettiği belirlendi.

Bartın Asayiş Müdürlüğü ekipleri, olay yerlerindeki tüm kamera kayıtlarını saniye saniye izlemeye aldı. Yapılan çalışmaların ardından Bartın sapığı T.Y.’nin kimliğini belirlemeyi başardı.

ÇAY BAHÇESİNDE GÖZALTINA ALINDI

Bartın sapığı T.Y.’nin Yalı mevkiinde bulunan bir çay bahçesinde bulunduğunu tespit eden polis ekipleri operasyon düzenledi. 24 yaşındaki T.Y. polisler tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan T.Y., müşteki ve tanıklar tarafından teşhis edildi. T.Y. tüm suçlamaları da kabul ederek suçlarını tek tek itiraf etti.

T.Y. ifadesinde, “özel bir otobüs firmasında muavinlik yaptığı sırada turist kadına cinsel tacizde bulunduğunu işten ayrılınca da boşluğa düştüğünü, Bartın’da içkili bir mekanda garsonluk yaptığını ve buradan da çıkınca iyice moralinin bozulduğunu, olayları gerçekleştirdiğinde şeytana uyduğunu” söyledi.

İSTANBUL, İZMİR, BURSA VE SAKARYA

Yaptıklarından pişman olduğunu söyleyen T.Y.’nin Bartın’ın dışında, önceki yıllarda, İstanbul, İzmir, Bursa ve Sakarya illerinde de birçok cinsel taciz, cinsel saldırı, sarkıntılık ve küçük çocuğa cinsel istismar olaylarına karıştığı tespit edildi.

BARTIN EMNİYETİ ZANLI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI



Bartın Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Bartın ilimiz mahallelerinde özellikle müstakil evler, giriş katları ve apartman 1. Kat dairelerini hedef alarak dış balkon camlarından içeriye girerek ikametlerden hırsızlık yapan , hırsızlık yapacağı bir şey bulamadığında ise özellikle evde tek yaşayan kadınlara taciz ve tecavüz eden bununla birlikte banyo havalandırma pencerelerinden kendi cep telefonu ile gizlice kadınların banyo görüntülerini çeken 1994 Ulus doğumlu şüpheli şahıs T.Y Bartın Asayiş Şube müdürlüğümüz ekiplerince yapılan operasyonda Yalı mevkiinde yakalanmış şüphelinin yapılan sorgusunda daha önceki yıllardan günümüze kadar gerçekleştirdiği ;

1- 05.04.2017 günü Köyortası mahallesinde meydana gelen evden hırsızlık konut dokunulmazlığının ihlali olayının

2- 28.05.2018 günü Çaydüzü mahallesinde meydana gelen özel hayatın gizliliğini ihlal olayının,

3- 27.06.2018 günü tuna mahallesinde meydana gelen evden hırsızlık konut dokunulmazlığını ihlal cinsel saldırı olayında 72 yaşındaki müştekinin tecavüz edilmesi ve parasının alınması olayının,

4- 12.07.2018 günü karaköy mahallesi zeybekler Sokakta meydana gelen evden hırsızlık konut dokunulmazlığı ihlal olayının,

5- 28.07.2018 günü Orduyeri mahallesinde meydana gelen cinsel saldırı ve konut dokunulmazlığını ihlal olayının,

6- 02.08.2017 günü Orduyeri mahallesinde meydana gelen konut dokunulmazlığını ihlal olayının,

7- 02.08.2017 günü Orduyeri mahallesinde meydana gelen konut dokunulmazlığını ihlal olayının,

8- 15.08.2018 günü demirciler mahallesi ali gama Sokakta meydana konut dokunulmazlığını ihlal olayının,

9- 15.08.2018 günü Okulak mahallesi ırmak Sokakta meydana gelen özel hayatın gizliliği olayının,

10- 18.08.2018 günü Cumhuriyet mahallesi 48. Sokakta meydana gelen cinsel saldırı ve konut dokunulmazlığını ihlal olayının, Faili olduğu yapılan kamera çalışmaları, müşteki ve tanık canlı teşhislerinde tespiti sağlanmış şüpheli T.Y tespit ettiğimiz tüm olayları kendisinin yaptığını itiraf etmiştir.

Şüpheli daha önce özel bir otobüs firmasında muavinlik yaptığını muavinlik yaparkende yabancı bir kadına cinsel tacizde bulunduğunu işten ayrılınca da boşluğa düştüğünü en son Bartın'da içkili bir mekanda garsonluk yaptığını ve buradan da çıkınca iyice moralinin bozulduğunu..

Olayları gerçekleştirdiğinde şeytana uyduğunu belirterek yaşanan olaylardan dolayı pişman olduğunu belirtmiş olup şüphelinin daha önceki yıllarda İstanbul, İzmir, Bursa ve Sakarya illerinde de cinsel taciz, cinsel saldırı, sarkıntılık ve küçük çocuğa cinsel istismar olayına karıştığı saptanmıştır.

