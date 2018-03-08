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Başakşehir'de lüks araç içinde gizemli olay

Başakşehir Metro rayları altında, lüks bir otomobil içinde yanında bulunan kadını baldırından vuran adam intihar girişiminde bulundu.

Başakşehir'de lüks araç içinde gizemli olay

Başakşehir Metro rayları altında, lüks bir otomobil içinde yanında bulunan kadını baldırından vuran adam intihar girişiminde bulundu.

08 Mart 2018 Perşembe 11:55
Başakşehir'de lüks araç içinde gizemli olay

Başakşehir'de lüks araç içinde gizemli olay


İstanbul Başakşehir'de lüks araç içinde gizemli olay. Yanında bulunan kadın arkadaşını vuran adam, intihara kalkıştı..
 Başakşehir'de metro raylarının geçtiği köprü altındaki boş kırsal arazide bir adam, yanındaki kadını baldırından vurduktan sonra intihar girişiminde bulundu. Lüks araç içerisinde gerçekleşen olayı çevredeki vatandaşlar fark etti. Silah sesini duyan vatandaşlar polise ve 112 ekiplerine haber verdi. Yaşanan olay sonrası yaralı kadın ve adam vatandaşların yardımı ile ambulansa teslim edilerek hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ise inceleme başlattı. Aracın cam tavanının ise seken kurşunlardan birisi nedeniyle delindiği görüldü. Yaralı adam ve kadın hastaneye kaldırılırken kadının durumun iyi adamın ise durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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