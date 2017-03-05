Başbakan Binali Yıldırım, Nevşehir mitingi sonrası Valiliği ziyaretin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Baibakan Binali Yıldırım, Hatay'ın Suriye sınırında düşen uçakla ilgili, “MİG-23 uçağı düştü. Pilotun atladığı tahmin ediliyor. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Uçağın Suriye topraklarına pilotun muhtemelen ya Türkiye tarafına ya da Suriye tarafına düştüğü varsayılıyor. Samandağ Yaylacık mevkiinde meydana geliyor. Durum bundan ibaret. Suriye rejimine ait bir uçak olduğu tahmin ediliyor” ifadelerini kullandı.
Başbakan düşen uçakla ilgili bilgi verdi
Başbakan Binali Yıldırım, Nevşehir mitingi sonrası Valiliği ziyaretin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Başbakan Binali Yıldırım, Nevşehir mitingi sonrası Valiliği ziyaretin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Baibakan Binali Yıldırım, Hatay'ın Suriye sınırında düşen uçakla ilgili, “MİG-23 uçağı düştü. Pilotun atladığı tahmin ediliyor. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Uçağın Suriye topraklarına pilotun muhtemelen ya Türkiye tarafına ya da Suriye tarafına düştüğü varsayılıyor. Samandağ Yaylacık mevkiinde meydana geliyor. Durum bundan ibaret. Suriye rejimine ait bir uçak olduğu tahmin ediliyor” ifadelerini kullandı.