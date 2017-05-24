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24 Mayıs 2017 Çarşamba 12:45

Başhekim makamında silahlı saldırıya uğradı

Elazığ'daki Fırat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Said Belirgen, makamında silahlı saldırıya uğradı.

Başhekim makamında silahlı saldırıya uğradı
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Başhekim makamında silahlı saldırıya uğradı

Elazığ'daki Fırat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Said Belirgen, makamında silahlı saldırıya uğradı.
Olay saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Medikal malzemeler satan Sercan Gök, Başhekim Prof. Dr. Mehmet Said Belirgen'in makam odasına girerek tabancayla ateş etti, ardından aynı silahla intihara kalkıştı.
Edinilen bilgiye göre olay, saat 12.15 sıralarında Fırat Üniversitesi Hastanesi Başhekimliğinde meydana geldi. İddiaya göre, medikalci olduğu belirtilen bir şahıs başhekime silahlı saldırıda bulundu.

Başhekimi ağır yaralayan saldırgan, daha sonra silahı kendi kafasına dayayarak ateş etti.

Silah sesleri üzerine odaya giren görevliler, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Her iki yaralı da ilk müdahalelerinin ardından tedavi altına alınırken, durumlarının kritik olduğu öğrenildi.

Olay yerine Vali Murat Zorluoğlu ile İl Emniyet Müdürü Doğan Cangül gelirken, çok sayıda polis çevre güvenliği aldı.

 
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