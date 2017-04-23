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23 Nisan 2017 Pazar 12:23

Batman'da 23 nisan kutlamalarında balonlar patladı, yaralılar var

Batman'da 23 Nisan kutlamaları sırasında helyum gazı doldurulan balonlar patladı. Patlama sırasında bazı vatandaşların saçları tutuştu, 5 yaralı var.

Batman'da 23 nisan kutlamalarında balonlar patladı, yaralılar var
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Batman'da 23 nisan kutlamalarında balonlar patladı, yaralılar var

23 Nisan ulusal egemenlik ve cocuk bayramı kutlamaları sırasında helyum gazı ile doldurulan balonlar peşpeşe patladı. Batman'da Atatürk Parkı’nda yapılan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları sırasında içerisinde helyum gazı bulunan balonların patlaması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Son Dakika Batman
2 KİŞİNİN SAÇLARI YANDI

Batman'da, Atatürk Parkı'nda düzenlenen 23 Nisan etkinliklerinin gösterileri, havada tutulan Türk bayraklı balonların patlaması ve 2 kişinin saçlarının yanması üzerine Vali Ahmet Deniz tarafından iptal edildi. Balonların patlaması sonrasında yaşanan panik üzerine bir kişi de bayılarak, hastaneye kaldırıldı.

BÜYÜK PANİK YAŞANDI

Batman'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri saat 10.00 sıralarında Atatürk Parkı'nda başladı. Vali Ahmet Deniz, Belediye Başkan vekili Şevket Aksoy, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Hüseyin Topuz, kamu görevlileri, çok sayıda vatandaş ve çocuklar katıldığı etkinlikler, halay çekilmesi ve dans gösterisi ile başladı. Öğrencilerin halay çekmesi sırasında, gösterilerileri izleyen vatandaşların bulunduğu yere iple bağlanan ve havada olan Türk bayraklı balonlar, sıcağın etkisiyle alev alarak patlamaya başladı. Havadan düşen parçaların üzerine düştüğü iki kadının saçları ve elbiseleri yanarken, balonların patlaması üzerine vatandaşlar arasında panik yaşandı.
Panik ve koşturmaca sırasında bir vatandaş bayılırken, Vali Ahmet Deniz patlamanın olduğu yere gelerek, etkinliklerin iptal edildiğini açıkladı. Balonların patlaması sırasında saçları yanan 2 kadın ve bayılan bir erkek vatandaş ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.


 
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