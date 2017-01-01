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01 Ocak 2017 Pazar 18:34

Batman'da saldırı hazırlığındaki terörist yakalandı

Batman Valiliği eylem hazırlığında olan bir teröristin silahsız olarak yakalandığını bildirdi.

Batman'da saldırı hazırlığındaki terörist yakalandı
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Batman'da saldırı hazırlığındaki terörist yakalandı

Batman polisi kamu binaları önünde keşif çalışması yapan PKK'lı bir teröristi sağ olarak yakaladı.

Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğümüzce PKK/KCK Terör örgütünün faaliyetlerinin deşifresine ve engellenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar hız kesmeden devam etmektedir.
30.12.2016 günü 155 Polis İhbar Hattına gelen ihbar ile ilgili yapılan çalışmalar neticesinde; İlimize eylem amaçlı geldiği yönünde bilgiler bulunan ve eylem amaçlı kamu binaları yakınında keşif yaptığı belirlenen Tolhildan Kod V.D. isimli örgüt mensubu silahsız olarak ele geçirilmiş ve çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanmıştır.

Bölgemizde yaşayan vatandaşların huzur ve güven içerisinde yaşamalarını sağlamak maksadıyla, terörle mücadele kapsamında yürütülen tüm faaliyetlere kararlılıkla devam edilecektir" denildi.

 
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