Bayrak Operasyonu; Tonlarca malzeme ele geçirildi

Diyarbakır’ın 4 ilçesine bağlı 104 köy ve mezralarında 28 Mayıs’ta terör örgütü'ya yönelik olarak başlatılan operasyon sürüyor.da çok sayıda silah ve mühimmat ile yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi.Diyarbakır Valiliği, 4 ilçeye bağlı 104 köy ve mezralarında toplam bin 528 kilometrekare alanda bölücü terör örgütü üyelerini etkisiz hale getirmek amacıyla 28 Mayıs’ta başlatılan “Bayrak-54 Şehit Jandarma Yüzbaşı Fuat Oğuzcan Müşterek Birlik Operasyonu” ile ilgili yazılı açıklama yaptı.Operasyonun 10 bin 47 güvenlik personelinin katılımıyla sürdüğüne dikkat çekilen açıklamada, 10 Haziran’da adli makamlardan alınan kararlara istinaden 4 köy ve 10 mezrada toplam 62 ev ve eklentilerinde adli arama faaliyetinin yapıldığı ve 11 şahsın gözaltına alındığı belirtildi. Açıklamada, Emniyet Müdürlüğü personelince müşterek olarak 40 yol kontrol noktasının oluşturulduğu kaydedilerek, “Yapılan kontrol neticesinde 61 araç ve 429 şahsın sorgulaması yapılmış, yapılan sorgulamalar sonucu yoklama kaçağı olduğu tespit edilen 10 şahıs yakalanarak, 1111 Sayılı Askerlik Kanunu gereğince tebligat yapılmasını müteakip serbest bırakılmış, 2’si ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’, 2’si ‘sözde köy komitesinde faaliyet yürütmek’, 1’i ‘hırsızlık’ suçlamasından olmak üzere toplam 5 şüpheli yakalanmayı müteakip sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştır” denildi.Operasyonda bölücü terör örgütü mensupları tarafından Bingöl İl Özel İdare Müdürlüğüne ait yağmalanmış 12 AB 234 plakalı aracın Yalımlı Mahallesi’nde bulunduğuna ve Lice İlçesi Jandarma Komutanlığına getirilerek muhafaza altına alındığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:“Bölücü terör örgütü mensuplarına ait 1 mağara ve 8 sığınak içinde ve çevresinde yapılan detaylı aramada 3 adet Kaleşnikof piyade tüfeği, 13 adet Kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 190 adet Kaleşnikof piyade tüfeği fişeği, 49 adet muhtelif fişek, 2 adet balistik koruyucu plaka, 10 adet mutfak tüpü, 12 adet piknik tüpü, 6 adet jelikan bidon, bin 840 adet kalem pil, 3 adet akü, 2 adet uyku tulumu, 2 adet kürek, 2 adet kazma, 2 adet branda, 200 metre naylon, bin kilogram civarında muhtelif yiyecek maddeleri ve çok sayıda yaşam malzemesi ile örgütsel doküman ele geçirilmiştir. Cumhuriyet Savcılığının talimatı gereğince tespit edilen mağara ve sığınaklar kullanılamaz hale getirilmiş, sığınaklar içerisinde bulunan çok sayıda örgütsel doküman ile yaşam ve giyim malzemeleri yerinde imha edilmiştir. Narko-terörizmle mücadele kapsamında ise 51 kilogram kubar, 31 kilogram toz olmak üzere toplam 82 kilogram uyuşturucu madde ile 450 bin kök kenevir bitkisi ele geçirilmiş olup, kenevir bitkileri numune alınmasını müteakip Cumhuriyet Savcılığının talimatı gereğince yerinde imha edilmiş, kubar esrar maddeleri muhafaza altına alınmış, 1 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonel faaliyetlere artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir.”