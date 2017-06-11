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11 Haziran 2017 Pazar 14:48

Bayraklı'da vahşi infaz: Mahalleli tedirgin

İzmir'in Bayraklı ilçesinde 3 kişinin infaz edilmesinden sonra evin yakılmasıyla ilgili bir şüphelinin gözaltına alındığı öğrenilirken, polisin olayla ilgili geniş çaplı soruşturmasını sürdürdüğü belirtildi.

Bayraklı'da vahşi infaz: Mahalleli tedirgin
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Bayraklı'da vahşi infaz: Mahalleli tedirgin

İzmir'in Bayraklı ilçesinde 3 kişinin infaz edilmesinden sonra evin yakılmasıyla ilgili bir şüphelinin gözaltına alındığı öğrenilirken, polisin olayla ilgili geniş çaplı soruşturmasını sürdürdüğü belirtildi. Olayın meydana geldiği mahallede ise tedirgin bir bekleyiş var.

Edinilen bilgiye göre, Gece saatlerinde, Şevket İnce Mahallesi 2162/3 Sokak'taki tek katlı bir evde meydana gelen olayda, Özkan Cengiz (31), babası Mehmet Cengiz (60) ve Kadir Aslan evde oldukları sırada henüz bilinmeyen bir nedenle kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından pompalı tüfekle saldırıya uğradı.

Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler Özkan Cengiz, babası Mehmet Cengiz ve Özkan Cengiz'in arkadaşı Kadir Aslan'ı öldürdükten sonra evi ateşe vererek kayıplara karıştı. Silah seslerini duyan ve evde yangın olduğunu gören çevredekiler durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Bir kişi gözaltına alındı

Polis ekipleri yanan evde yaptığı incelemede Özkan Cengiz'in cesedini mutfakta, Mehmet Cengiz ve Kadir Aslan'ın cesedini ise salonda buldu. Yapılan araştırmada üçünün de başından av tüfeği ile bir el mermi ile öldürüldüğü tespit edildi. İnfaz sonrası çıkan yangında üç cesedin de çok az tahrip olduğu öğrenildi. Olaydan sonra araştırma başlatan İzmir polisi, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Geniş çaplı yürütülen soruşturmada polis ekiplerinin, olayla ilgili bir şüpheliyi gözaltına aldığı öğrenildi.

Hayatını kaybeden Özkan Cengiz'in uyuşturucu suçu nedeni ile kısa süre önce hapisten çıktığı belirtildi. 3 cinayetin gerçekleştiği olayın Mehmet Cengiz'in evinde meydana geldiği bildirildi. Polisin cinayetlerin nedenini belirlemek ve katil ya da katilleri bulmak için araştırmayı sürdürdüğü bildirildi. Olayın meydana geldiği mahallede ise tedirginlik var. Gece meydana gelen olayı duymayan Cengiz ailesinin komşuları, sabah uyandıklarında cinayetleri öğrenirken büyük üzüntü yaşadı.
Cenazeler bugün defnedilecek
İzmir Adli Tıp Kurumunda otopsisi yapılan Özkan Cengiz, babası Mehmet Cengiz ve Özkan Cengiz'in arkadaşı Kadir Aslan'ın cenazeleri öğle saatlerinde ailelerine teslim edildi. Cenazelerin ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazından sonra Doğançay Mezerlığına defnedileceği belirtildi. Öte yandan, hayatını kaybeden Kadir Aslan'ın babası ve ağabeyinin cezaevinde olduğu öğrenildi.
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