Bayram ayışverişi yapan vatandaşlara silahlı saldırı

Gaziantep’te motosikletli şahıslar bayram alışverişi yapan vatandaşların üzerine rastgele ateş açtı, olayda 1’i ağır 5 kişi yaralandı. Tabanca ve av tüfeğiyle yapılan saldırı sırasında büyük panik yaşandı.Olay bugün akşam saatlerindende yaşandı. Edinilen bilgiye göre motosikletli 2 şahıs alışveriş yoğunluğunun yoğun olduğu bölgeye gelerek kalabalığın arasına rastgele av tüfeği ve tabanca ile ateş etti.Olayda vücuduna kurşun ve saçma isabet edenveisimli 5 kişi yaralandı.Olay sonrası kalabalığa ateş eden şahıslar geldikleri motosikletle ara sokaklardan kayıplara karışırken, yaralılar için olay yerine 112 ekipleri çağrıldı. Polis ekiplerinin çevrede güvenlik önlemi almasının ardından 112 ekiplerince alınan yaralılar çevredeki hastanelere sevk edildi.Diğer yandan 5 kişiyi yaralayarak kayıplara karışan şahısların yakalanması için çalışma başlatılırken, yaralılardan başından vurulan 25 yaşındaki’in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.