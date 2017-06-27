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27 Haziran 2017 Salı 12:09

Bayram yolunda kanlı infaz; 1 ölü 4 yaralı var

Aksaray'ın Ağaçören ilçesinde otomobile düzenlenen silahlı saldırıda, bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı

Bayram yolunda kanlı infaz; 1 ölü 4 yaralı var
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Bayram yolunda kanlı infaz; 1 ölü 4 yaralı var

Aksaray'da, B.Ö, H.E. ve L.Ö, daha önce aralarında husumet olduğu öğrenilen H.E, S.E. M.E. H.E. ve A.R.E'nin içinde bulunduğu otomobili ilçeye bağlı Hüsrev köyü girişinde durdurdu.

Burada tabancayla açılan ateş sonucu araçtaki S.E. olay yerinde yaşamını yitirdi, M.E, H.E, A.R.E. ve H.E. yaralandı.

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan M.E'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Zanlılar B.Ö, H.E. ve L.Ö, jandarma ekiplerince köydeki evlerinde gözaltına alınarak İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
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