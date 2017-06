Bayram yolunda kanlı infaz; 1 ölü 4 yaralı var

Aksaray'da, B.Ö, H.E. ve L.Ö, daha önce aralarında husumet olduğu öğrenilen H.E, S.E. M.E. H.E. ve A.R.E'nin içinde bulunduğu otomobili ilçeye bağlı Hüsrev köyü girişinde durdurdu.Burada tabancayla açılan ateş sonucu araçtaki S.E. olay yerinde yaşamını yitirdi, M.E, H.E, A.R.E. ve H.E. yaralandı.Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan M.E'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.Zanlılar B.Ö, H.E. ve L.Ö, jandarma ekiplerince köydeki evlerinde gözaltına alınarak İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.