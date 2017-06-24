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24 Haziran 2017 Cumartesi 16:04

Bayramı kana bulayacaklardı: Suriye'den sızan 5 canlı bomba yakalandı

Ramazan Bayramı'nda kanlı saldırılara hazırlanan teröristler etkisiz hale getirildi. Suriye'den giren 5 canlı bomba MİT ve güvenlik güçlerinin ortak operasyonu ile yakalandı.

Bayramı kana bulayacaklardı: Suriye'den sızan 5 canlı bomba yakalandı
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Bayramı kana bulayacaklardı: Suriye'den sızan 5 canlı bomba yakalandı

Terör örgütlerinin mübarek ramazan bayramını kana bulamaya hazırlandığı ortaya çıktı. MİT ve polisin ortaklaşa düzenlediği operasyonda, Suriye'den Türkiye'ye sızan 5 canlı bomba sağ olarak yakalandı. Hatay valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Etkisiz hale getirilen eylemcilerden ikisinin vücuduna sarılı ve patlamaya hazır halde yakalanan intihar kemerleri, herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadan ele geçirilmiştir" denildi

Teröristlerin Ramazan Bayramı'nda Türkiye'yi kana bulama planları, MİT ve Emniyet'in ortak çalışmasıyla bozuldu. Hatay Valiliği, sınırda 5 canlı bombanın yakalandığını açıkladı.

Valilik'ten yapılan açıklama şöyle:

Suriye’den ülkemizde canlı bomba eylemi yapmak üzere gönderilen beş eylemci, Hatay Mit Daire Başkanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü birimleri tarafından 23 Haziran 2017 Cuma günü gerçekleştirilen müşterek operasyonla, Hatay il merkezine ulaşmadan yakalanmıştır.
 
Etkisiz hale getirilen eylemcilerden ikisinin vücuduna sarılı ve patlamaya hazır halde yakalanan intihar kemerleri, herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadan ele geçirilmiştir.
 
Teröristler ile birlikte ele geçirilen canlı bomba yeleklerinde yapılan ilk incelemede patlayıcıların “parça tesirli el bomba fünyeli” olduğu anlaşılmıştır.
 
Yakalanan üçü Suriye, ikisi Türk uyruklu beş kişi gözaltına alınmış olup, olayla ilgili çok yönlü soruşturma sürdürülmektedir.
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