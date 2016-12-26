Baz istasyonu fareleri yakalandı; 8 ilde baz istasyonu soymuşlar

Marmara ve Ege'da 8 ayrı ilde baz istasyonlarının klimalarını çalarak 1 milyon liralık vurgun yapıp vatandaşların iletişimine darbe vuran çete, Bursa Jandarma ekipleri tarafından çökertildi. Bursa, İzmir ve Manisa'da yapılan eş zamanlı operasyonlarda 9 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Bursa, Manisa, Balıkesir, İzmir, Aydın, Denizli, Afyonkarahisar ve Kütahya olmak üzere 8 ildeki 78 baz istasyonundan klima hırsızlığı yapan çetenin peşine düştü. En son 16 Ekim tarihinde Bursa’nın Harmancık ve Orhaneli ilçelerinde baz istasyonlarında meydana gelen hırsızlık olaylarını mercek altına alan Bursa İl Jandarma Komutanlığı tarafından kurulan özel ekip, çetenin peşine düştü. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Bursa, İzmir ve Manisa’da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 8 ilde 78 ayrı baz istasyonundan 1 milyon değerinde klima çalarak vatandaşların iletişim hakkını gasp ettikleri iddia edilen E.Y. (42), M.B. (34), M.B. (38), Y.B. (36), Y.D. (50), A.K. (45), C.Y. (39), M.B. (44), M.K. (31) isimli 9 kişi gözaltına alındı.Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda suçta kullandıkları belirlenen 2 adet araç, 61 adet baz istasyonunda kullanılan klima, hırsızlıkta kullanıldığı düşünülen klima sökme aparatı, manivela demiri, keski, eldiven, kar maskesi, takım çantası, gaz kesme ve toplama cihazı, gizlemek için çok sayıda ambalaj, 1 adet sahte kimlik ve sürücü belgesi ile 50 gram esrar maddesi ele geçirildi.Ayrıca şahısların baz istasyonlarından çaldıkları klimaları sahte kimlik ve çalıntı telefonlar ile internet üzerinden düşük fiyata sattıkları belirlendi.Gözaltına alınan zanlılardan M.B.'nin tasarlayarak adam öldürme suçundan tutuklu olduğu, bir süre önce cezaevinden firar ettiği, yağma, yaralama, hırsızlık ve hakaret suçlarından 12 adet kaydının olduğu öğrenildi.Gözaltına alınarak Harmancık Jandarma Komutanlığına getirilen 9 şüpheliden C.Y., M.B., M.K. serbest bırakılırken 6’sının Çarşamba günü adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.