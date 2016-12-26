GÜVENLİK:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

26 Aralık 2016 Pazartesi 07:20

Baz istasyonu fareleri yakalandı; 8 ilde baz istasyonu soymuşlar

Son günlerde bazı illerde yaşanan iletişim sorununun nedeni baz istasyonu hırsızları olduğu ortaya çıktı. Baz istasyonlarının klimalarını çalan çete çökertildi.

Baz istasyonu fareleri yakalandı; 8 ilde baz istasyonu soymuşlar
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Baz istasyonu fareleri yakalandı; 8 ilde baz istasyonu soymuşlar

Marmara ve Ege'da 8 ayrı ilde baz istasyonlarının klimalarını çalarak 1 milyon liralık vurgun yapıp vatandaşların iletişimine darbe vuran çete, Bursa Jandarma ekipleri tarafından çökertildi. Bursa, İzmir ve Manisa'da yapılan eş zamanlı operasyonlarda 9 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Bursa, Manisa, Balıkesir, İzmir, Aydın, Denizli, Afyonkarahisar ve Kütahya olmak üzere 8 ildeki 78 baz istasyonundan klima hırsızlığı yapan çetenin peşine düştü. En son 16 Ekim tarihinde Bursa’nın Harmancık ve Orhaneli ilçelerinde baz istasyonlarında meydana gelen hırsızlık olaylarını mercek altına alan Bursa İl Jandarma Komutanlığı tarafından kurulan özel ekip, çetenin peşine düştü. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Bursa, İzmir ve Manisa’da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 8 ilde 78 ayrı baz istasyonundan 1 milyon değerinde klima çalarak vatandaşların iletişim hakkını gasp ettikleri iddia edilen E.Y. (42), M.B. (34), M.B. (38), Y.B. (36), Y.D. (50), A.K. (45), C.Y. (39), M.B. (44), M.K. (31) isimli 9 kişi gözaltına alındı.

Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda suçta kullandıkları belirlenen 2 adet araç, 61 adet baz istasyonunda kullanılan klima, hırsızlıkta kullanıldığı düşünülen klima sökme aparatı, manivela demiri, keski, eldiven, kar maskesi, takım çantası, gaz kesme ve toplama cihazı, gizlemek için çok sayıda ambalaj, 1 adet sahte kimlik ve sürücü belgesi ile 50 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Ayrıca şahısların baz istasyonlarından çaldıkları klimaları sahte kimlik ve çalıntı telefonlar ile internet üzerinden düşük fiyata sattıkları belirlendi.
Gözaltına alınan zanlılardan M.B.'nin tasarlayarak adam öldürme suçundan tutuklu olduğu, bir süre önce cezaevinden firar ettiği, yağma, yaralama, hırsızlık ve hakaret suçlarından 12 adet kaydının olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınarak Harmancık Jandarma Komutanlığına getirilen 9 şüpheliden C.Y., M.B., M.K. serbest bırakılırken 6’sının Çarşamba günü adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ordu'da trafik kazası; Liseli Sina Nur Günay can verdi Ordu'da trafik kazası; Liseli Sina Nur Günay...
Çocuk tacizi iddiası mahalleyi karıştırdı; Linç girişimi Çocuk tacizi iddiası mahalleyi karıştırdı; Linç...
Kübra ’nın sır ölümünde kayıp sevgili aranıyor Kübra ’nın sır ölümünde kayıp sevgili aranıyor
Whatsap'ta fuhuş hattı kurmuşlar Whatsap'ta fuhuş hattı kurmuşlar
Düzce'den sevgilisinin yanına geldi, tecavüze uğradı can verdi Düzce'den sevgilisinin yanına geldi, tecavüze...
Sanal Bahis Çetesi'ne savcılık en az 15 yıl hapis istiyor Sanal Bahis Çetesi'ne savcılık en az 15 yıl...
Yukarı Çık

Ordu'da trafik kazası; Liseli Sina Nur...
Altınordu'da meydana gelen feci kazada yaralananlar arasında bulunan liseli Sina Nur Güney kurtarılamadı.

Haberi Oku