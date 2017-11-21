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Bebeğe isim koyma yüzünden kavga çıktı, 1 ölü 7 yaralı var

Osaniye'de yeni doğan bebeğe isim koyma yüzünden iki aile arasında çıkan kavgada kan döküldü. 7 kişinin yaralandığı 1 kişinin can verdiği olaylar sonrasında 10 kişi gözaltına alındı.

Bebeğe isim koyma yüzünden kavga çıktı, 1 ölü 7 yaralı var

Osaniye'de yeni doğan bebeğe isim koyma yüzünden iki aile arasında çıkan kavgada kan döküldü. 7 kişinin yaralandığı 1 kişinin can verdiği olaylar sonrasında 10 kişi gözaltına alındı.

21 Kasım 2017 Salı 20:32
Bebeğe isim koyma yüzünden kavga çıktı, 1 ölü 7 yaralı var

Bebeğe isim koyma yüzünden kavga çıktı, 1 ölü 7 yaralı var

Yeni doğan bebeğe isim koyma yüzünden kız evi ile damadın ailesi arasında çıkan tartışma kavgaya döndü, 7 kişi yaralanırken, 1 kişi de hayatını kaybetti..

Osmaniye'de yeni doğan bebeğe isim koyma yüzünden iki aile arasında çıkan taşlı, sopalı ve silahlı kavgada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı. Gözaltına alınan 10 kişinin sorgusu sürüyor.

Aralarında önceden de husumet bulunan iki aile arasında yeni doğan bir bebeğe isim koymada anlaşmazlığa düştükleri için tartışma çıktı.

KIZ BABASININ EVİNE GİTTİ

Edinilen bilgiye göre ; tartışma sonucunda ismi öğrenilemeyen bebeğin annesi baba evine gitti. Burada devam eden tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce kavgaya her iki ailenin fertleri de karıştı. Taşlı, sopalı ve silahlı kavgada askerden izne geldiği öğrenilen ve bebeğin dayısı M. Ç., av tüfeği ile vurularak hayatını kaybetti. Aynı olayda 7 kişi de yaralandı.

Yaralılar Osmaniye'deki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili 10 kişi gözaltına alındı.

Son Güncelleme: 21.11.2017 17:58
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kenan 2017-11-21 22:01:38

yazık o çocuğa, hayatı boyunca kendi adı yüzünden bir kişinin hayatından olduğunu hatırlayacak, ne düşüncesiz bir toplum olduk, anne baba dururken size ne kardeşim adı bu olacak diye dayatmanız?

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