Bebeğe isim koyma yüzünden kavga çıktı, 1 ölü 7 yaralı var

Yeni doğan bebeğe isim koyma yüzünden kız evi ile damadın ailesi arasında çıkan tartışma kavgaya döndü, 7 kişi yaralanırken, 1 kişi de hayatını kaybetti..

Osmaniye'de yeni doğan bebeğe isim koyma yüzünden iki aile arasında çıkan taşlı, sopalı ve silahlı kavgada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı. Gözaltına alınan 10 kişinin sorgusu sürüyor.

Aralarında önceden de husumet bulunan iki aile arasında yeni doğan bir bebeğe isim koymada anlaşmazlığa düştükleri için tartışma çıktı.

KIZ BABASININ EVİNE GİTTİ

Edinilen bilgiye göre ; tartışma sonucunda ismi öğrenilemeyen bebeğin annesi baba evine gitti. Burada devam eden tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce kavgaya her iki ailenin fertleri de karıştı. Taşlı, sopalı ve silahlı kavgada askerden izne geldiği öğrenilen ve bebeğin dayısı M. Ç., av tüfeği ile vurularak hayatını kaybetti. Aynı olayda 7 kişi de yaralandı.

Yaralılar Osmaniye'deki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili 10 kişi gözaltına alındı.