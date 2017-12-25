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Bebeğini satan genç kız, aileyi tehdit etti

Adana'da bebeğini 6 bin liraya sattığı iddia edilen 17 yaşındaki genç kızın bir süre sonra çocuğunu geri almak için aileyi tehdit ettiği ortaya çıktı.

Bebeğini satan genç kız, aileyi tehdit etti

Adana'da bebeğini 6 bin liraya sattığı iddia edilen 17 yaşındaki genç kızın bir süre sonra çocuğunu geri almak için aileyi tehdit ettiği ortaya çıktı.

25 Aralık 2017 Pazartesi 10:05
Bebeğini satan genç kız, aileyi tehdit etti

Bebeğini satan genç kız, aileyi tehdit etti

Adana'da belediyede temizlik işçisi olarak çalışan bir aileye bebeğini satan genç kız, daha sonra tehdit ederek, daha fazla para sızdırmak isteyince adliyelik oldu. Edinilen bilgilere göre, olay Seyhan ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, B.Ö.bir süre önce çalışmak için Antalya'ya gitti. Burada çalışırken aşık olduğu kişiyle birliktelik yaşayan B.Ö. Antalya'dan memleketi Adana'ya tekrar döndü. B.Ö. geldikten bir süre sonra hamile olduğunu öğrenince, erkek arkadaşına ulaştı. Ancak B.Ö'nün arkadaşı bebeği kabul etmedi. Bunun üzerine B.Ö. mahallede çocukları olmayan 14 yıllık evli Mustafa ve Zehra D. çiftinin yanına giderek hamile olduğunu çocuğunu 6 bin lira karşılığında satabileceğini söyledi. Aile bu teklifi kabul etti. B.Ö. hamileliğinin son iki ayını bu ailenin yanında geçirdi. Doğum yaptıktan sonrada aile bebeği Umut Hasan ismiyle kendi üzerine yazdırdı.

3 AY SONRA AİLEYİ TEHDİT ETMEYE BAŞLADI

Bir belediyede temizlik görevlisi olarak çalışan Mustafa D. genç kıza istediği paradan sadece 500 lira verebildi. Aile mahalledeki komşularına da çocuğu Sevgi Evleri'nden alarak evlat edindiklerini söyledi. Ancak aradan 3 ay geçtikten sonra çocuğu geri almak isteyen B.Ö, aileyi tehdit etmeye başladı. Bunun üzerine Mustafa D. tehditlerden bıkıp Denizli Polis Merkezi'ne giderek olayı anlattı. Mustafa D.'nin ifadesi üzerine B.Ö. annesi Naide Y, Mustafa D. eşi Zehra D. gözaltına alındı. Zanlılar, "bebeğin soy bağını değiştirmek" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Zanlılar tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Bebeğini satan anne kız yetiştirme yurduna, bebeği ise sevgi evlerine yerleştirildi.

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