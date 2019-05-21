Bebek bakıcısı profesyonel soyguncu çıktı

İstanbul'da iki ayrı ilçede bebek bakıcısı olarak çalıştığı evlerden hırsızlık yaptığı iddia edilen Maftuna S. (35) adlı kadın tutuklanarak cezaevine gönderildi. Vatandaşların şikayeti üzerine İstanbul polisinin yürüttüğü araştırmada yakalanan Maftuna S'in farklı evlerden de benzer yöntemle soygun yapmış olabileceği uyarısında bulundu.

BEBEK BAKICISI OLARAK İŞE GİRDİ



İstanbul'da bebek bakıcısı olarak işe başladığı evlerden ziynet eşyası çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan Türkmenistan uyruklu şüpheli tutuklandı. Türkmenistan uyruklu Maftuna S.'nin Ataşehir'de bir evden 40 bin lira, Bakırköy'de ise 60 bin liralık ziynet eşyası çaldığı iddia edildib..

Ataşehir'de polise şikayette bulunan E.Ö, internetten buldukları Türkmenistan uyruklu "Dilara" isimli bebek bakıcısının, işe başladıktan bir gün sonra eşinin kaza yaptığı bahanesiyle evden aceleyle çıktığını ve dönmediğini, evde yaptığı incelemede 40 bin lira değerinde ziynet eşyasının çalındığını anlattı.

KENDİNİ FAZİLET OLARAK TANITMIŞ

Bakırköy'de yaşayan E.A. da kendini "Fazilet" olarak tanıtan Türkmenistan uyruklu bakıcıyı 14 Nisan'da işe aldığını, kadının bir gün sonra kargo alma bahanesiyle evden çıktığını ve dönmediğini belirterek, evden 60 bin liralık ziynet eşyasının çalındığı gerekçesiyle şikayette bulundu.

Şikayetler üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olaylarla ilgili çalışma başlattı. Hırsızlık olaylarının meydana geldiği evlerin çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüpheli kadının kimliğini tespit etti. Polis, Beşiktaş'ta bir restoranda erkek arkadaşıyla buluştuğu belirlenen kadını, düzenlediği baskınla yakaladı. Gözaltına alınan Türkmenistan uyruklu Maftuna S. (35) emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adliyede tutuklandı.

İHA'nın haberine göre, Maftuna S.'nin ziynet eşyalarını çaldıktan sonra kaçış anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir kadının binaya giriş anı görülüyor. Daha sonra da binadan çıkıp koşarak kaçtığı yer alıyor.

