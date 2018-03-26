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Belçika'da eşini ve kayınvalidesinin başını kesti, Ankara'da yakalandı

Belçika'nın Liege şehrinde imam nikahlı eşini ve kayınvalidesini vahşice katlederek Türkiye'ye kaçan zanlı Ankara'da yakalandı. Beytullah A. adlı katil zanlısı suçunu itiraf etti.

Belçika'da eşini ve kayınvalidesinin başını kesti, Ankara'da yakalandı

Belçika'nın Liege şehrinde imam nikahlı eşini ve kayınvalidesini vahşice katlederek Türkiye'ye kaçan zanlı Ankara'da yakalandı. Beytullah A. adlı katil zanlısı suçunu itiraf etti.

26 Mart 2018 Pazartesi 14:47
Belçika'da eşini ve kayınvalidesinin başını kesti, Ankara'da yakalandı

Belçika'da eşini ve kayınvalidesinin başını kesti, Ankara'da yakalandı


Belçika'yı ayağa kaldıran vahşi cinayetin katil zanlısı Ankara'da yakalandı. İmam nikahlı eşi Emine Yağmur ile kayınvalidesi Fatma Yağmur'un kafasını keserek öldüren katil Beytullah A.'nın sorgusu devam ediyor...

Belçika'da imam nikahlı eşini ve kayınvalidesini "Sizi öldürmek farz oldu" diyerek tehdit etmesinin ardından kafalarını keserek öldüren Beytullah A. Ankara'da yakalandı


Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Belçika'nın Liege kentinde birlikte yaşadığı imam nikahlı eşi Emine Yağmur ile kayınvalidesi Fatma Yağmur'u kafalarını keserek öldürdükten sonra kayıplara karışan Beytullah A.'nın Ankara'daki Belçika Büyükelçiliği'nin önüne gelerek kendini tanıttığı ve işlediği cinayetleri itiraf ettiği, bunun ardından Çankaya ilçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi.

"O EVDE ÇOCUĞUM HARİÇ KİMSEYİ CANLI BIRAKMAYACAĞIM"


Beytullah A.'nın daha önce Emine Yağmur'a attığı bir mesajda," Bekle o evde çocuğum hariç hiç kimseyi canlı bırakmayacağım" dediği öğrenilmişti. Emine Yağmur'un 10 yaşındaki oğlu ise cinayet gecesi babasının yanında kaldığı bu sayede ve Beytullah A.'nın daha önce Emine Yağmur'un 10 yaşında ki oğluna da tehdit mesajları attığı bilgisine ulaşılmıştı.


SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklaması şöyle;
"24.03.2018 günü sabah saat 07:00 sıralarında Belçika Büyükelçiliği'nin önündeki görevli polis memurlarına kendisini tanıtan ve Belçika'nın Liege kentinde yaşadığını, 23.03.2018 tarihinde saat 23:00 sıralarında, birlikte yaşadığı imam nikahlı eşi Emine Yağmur ile kayınvalidesi Fatma Yağmur'u öldürdüğünü belirten kişi, beyanı üzerine Çankaya ilçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanmış, olay Cumhuriyet Başsavcılığımıza intikal ettirilmiş ve nöbetçi Cumhuriyet Savcımızca gözaltı tedbiri uygulanması talimatı verilmekle, şüpheli şahıs sıfatıyla şahıs gözaltına alınmıştır. 

Olay hakkında İnterpol Asayiş Masasına Bilgi verilerek olaya dair tüm belge ve bilgiler istenilerek adli soruşturmaya başlanmıştır. Adli soruşturma tüm ayrıntılarına ulaşılmak üzere kapsamlı olarak yürütülmektedir. Şüpheli şahıs halen gözaltındadır. 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
 

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