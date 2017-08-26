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Belediye ve TOKİ mağduru vatandaşları polis dağıttı

Üsküdar Belediyesi'nin kentsel dönüşüm programında vatandaşlar Belediye yönetimini suçladı. Seslerini duyurmak için tören alanına gelen vatandaşları polis zor kullanarak dağıttı.

Belediye ve TOKİ mağduru vatandaşları polis dağıttı

Üsküdar Belediyesi'nin kentsel dönüşüm programında vatandaşlar Belediye yönetimini suçladı. Seslerini duyurmak için tören alanına gelen vatandaşları polis zor kullanarak dağıttı.

26 Ağustos 2017 Cumartesi 16:41
Belediye ve TOKİ mağduru vatandaşları polis dağıttı

Belediye ve TOKİ mağduru vatandaşları polis dağıttı


İstanbul Üsküdar'da kentsel dönüşüm programı düzenleyen Belediye ve TOKİ'nin törenine katılacak olan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, törene gelmeyeceğini duyurunca ortalık karıştı. Belediye ve TOKİ'nin kamuoyunu kandındığını ileri süren vatandaşların protesto girişimini polis dağıttı.

Üsküdar Kirazlıtepe'de kentsel dönüşüm protestosunda bulunan mahalle sakinlerine polis müdahale etti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin son anda gelmekten vazgeçtiği  tören alanının çevresinde eylem yapan gruba polis biber gazıyla  müdahale etti. Sabah saatlerinden itibaren ellerinde dövizlerle alan çevresinde bulunan grup, polise taş atarak karşılık verdi. 

Çıkan olaylarda bir çevik kuvvet polisi yaralandı. Müdahale sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu eylemciler ara sokaklara girerek uzaklaştı.

Kirazlıtepe'de bugün Üsküdar Belediyesi tarafından düzenlenecek olan törene Bakan Özhaseki'nin de katılacağı açıklanınca, kentsel dönüşüm mağduru olduğunu söyleyen vatandaşlar seslerini duyurmak için ellerinde pankartlar alarak bölgeye gelmişti.

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Son Güncelleme: 26.08.2017 16:48
Anahtar Kelimeler:
TOKİÜsküdarKirazlıtepe
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