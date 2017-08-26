Belediye ve TOKİ mağduru vatandaşları polis dağıttı



İstanbul Üsküdar'da kentsel dönüşüm programı düzenleyen Belediye ve TOKİ'nin törenine katılacak olan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, törene gelmeyeceğini duyurunca ortalık karıştı. Belediye ve TOKİ'nin kamuoyunu kandındığını ileri süren vatandaşların protesto girişimini polis dağıttı.

Üsküdar Kirazlıtepe'de kentsel dönüşüm protestosunda bulunan mahalle sakinlerine polis müdahale etti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin son anda gelmekten vazgeçtiği tören alanının çevresinde eylem yapan gruba polis biber gazıyla müdahale etti. Sabah saatlerinden itibaren ellerinde dövizlerle alan çevresinde bulunan grup, polise taş atarak karşılık verdi.

Çıkan olaylarda bir çevik kuvvet polisi yaralandı. Müdahale sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu eylemciler ara sokaklara girerek uzaklaştı.

Kirazlıtepe'de bugün Üsküdar Belediyesi tarafından düzenlenecek olan törene Bakan Özhaseki'nin de katılacağı açıklanınca, kentsel dönüşüm mağduru olduğunu söyleyen vatandaşlar seslerini duyurmak için ellerinde pankartlar alarak bölgeye gelmişti.