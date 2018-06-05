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Beleşçi İngiliz turistin hırsızlık oyununu güvenlik kamerası bozdu

Antalya tatilini bedavaya getirmeye çalışan uyanık İngiliz'in hırsızlık senaryosu güvenlik kamerasına takıldı. Özür dileyen İngiliz otelden atıldı.

Beleşçi İngiliz turistin hırsızlık oyununu güvenlik kamerası bozdu

Antalya tatilini bedavaya getirmeye çalışan uyanık İngiliz'in hırsızlık senaryosu güvenlik kamerasına takıldı. Özür dileyen İngiliz otelden atıldı.

05 Haziran 2018 Salı 23:12
Beleşçi İngiliz turistin hırsızlık oyununu güvenlik kamerası bozdu

Beleşçi İngiliz turistin hırsızlık oyununu güvenlik kamerası bozdu

Türkiye'de tatillerini bedavaya getirmeyi alışkanlık haline getiren beleşçi İngilizlere bir yenisi daha eklendi. Ancak Craig Mcgrogy adlı İngiliz turistin planını güvenlik kameraları bozdu...


Türkiye'de lüks otellerde günlerce tatil yapan, ülkelerine dönünce sigorta şirketlerinden para sızdırmak için 'Hastalık kaptık', yemlerinde böcek çıktı, odamızda gasp edildik yalanlarını uyduran uyanık İngilizlere Antalya'da bir yenisi daha eklendi. Craig Mcgrogy adlı İngiliz turist, günlerce yedi içti, parası bitince odasına hırsız girdiği yalanı için kurduğu tuzak ise güvenlik kameralarına takılınca önce geri adım attı, daha sonra kaldığı otelden şutlandı.


PASAPORTUNU BANÇEYE ATARAK BEKLEDİ


Pasaportunu bahçeye atıp çalındı süsü veren İngiliz turistin planı güvenlik kamerası görüntüsüyle bozuldu. Otelin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, misafirin otelden dışarı çıkması, pasaportunu yere atması ve ayağıyla itmesi, uzun süre orada beklemesi yansıdı


Antalya’da konakladığı beş yıldızlı otel odasından, parası ve pasaportunun çalındığını iddia eden İngiliz turistin planını güvenlik görevlileri ortaya çıkardı. Turistin, Türkiye’de diş tedavisi yaptırdığı ve ihtiyacı olan parayı temin edebilmek için otelden eşyalarının çalındığını söylediği öğrenildi. Turistin pasaportunu otel bahçesine atması ve ayağıyla itmesi güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre ilginç olay dün sabah saat 09.15 sırasında Kontaaltı ilçesindeki 5 yıldızlı bir otelde meydana geldi. İngiliz turist 28 yaşındaki Craig Mcgrogy, bir hafta önce tek başına otele yerleşti. Dün sabah saatlerinde odasından sırtında çantası ile çıkan Mcgrogy, elindeki pasaportunu otelin çıkış kapısının sağındaki duvar dibine bıraktı. Bir süre burada bekleyen Mcgrogy, pasaportun hemen bulunmaması için ayağıyla da ileri itti. İlk planını başarıyla gerçekleştiren Mcgrogy, bıraktığı pasaportun otel görevlilerinden birinin alması için yakın bir noktada beklemeye başladı. Pasaportun güvenlik görevlilerinin eline geçmesiyle odasına geçerek planını tutmasını beklemeye başladı. Resepsiyondan beklediği telefonun gelmesiyle Mcgrogy, pasaportunun yanında kasadaki 4 bin 500 paundunun (26 bin lira) çalındığını da söyledi. Güvenlik kameralarını hesaba katmayan Mcgrogy, planının boşa çıkmasıyla büyük şok yaşadı.Otelden sigorta parası almayı hesap eden Mcgrogy, planının suya düşmesiyle bu kez otel hakkında dava açtı.

PLANI BOŞA ÇIKTI

Otelin güvenlik müdürü Abdullah Düzgün, bugüne kadar yaşadıkları en ilginç olayın turistin hırsızlık oyunu olduğunu dile getirdi. Güvenlik görevlisinin otel bahçesinde bulduğu pasaportu resepsiyona teslim etmesiyle olayın başladığını aktaran Düzgün,“ Resepsiyondan müşteriye pasaportunun lobide olduğunu ve gelip alması söylendi. Misafir, pasaportunun kayıp olduğunu ve kasadaki 4 bin 500 pound parasının da kaybolduğunu söylüyor. Bu açıklama üzerine otel yönetimi ve güvenlik arkadaşlarla birlikte oda içinde bir inceleme yaptık, misafirin bilgilerini aldık. Misafir kendini haklı çıkartacak şekilde bilgiler verdi.” dedi.

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