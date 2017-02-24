Beleşçi Suriyeli dehşeti: 2 kişiyi bıçakladılar

KONYALI'LAR TEPKİLİ

Konya'da Suriyeli mültecilerin neden olduğu olaylara bir yenisi daha eklendi. Toplu taşıma araçlarına sürekli kaçak olarak binmeyi alışkanlık haline getiren Suriyeli'leri uyaran gençler bıçaklı saldırıya uğradı. Ellerindeki bıçakla iki kişiyi bıçaklayan, üstelik saldırıdan sonra yine de tramvaya ücret ödemeden binerek kaçan Suriyeli iki saldırganı polis yakaladı.18 yaşından küçük olduğu için serbest bırakılması beklenen 2 Suriyeli hakkında nasıl bir işlem yapılacağı merak konusu oldu.Konya'da ücret ödemeden tramvaya binmek isteyen ve kendilerini uyaran iki genci bıçaklayarak ağır yaralayan iki Suriyeli şahıs yakalandı. Konyalı vatandaşlar daha önce Beyşehir'de bir kişiyi bıçaklayarak öldüren Suriyeli'lerin kamu imkanlarını zorlayarak adeta hayatı "beleşe" getirmesinden tepkili.Konya'da, tramvay durağında 2 kişinin bıçakla yaralanması olayıyla ilgili aranan Suriye uyruklu 2 şüpheli yakalandı.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Selçuklu ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi'ndeki tramvay durağında, Oğuz Kaya (21) ve Furkan O'nun (16) bıçakla yaralanması olayıyla ilgili çalışma başlattı.Görgü tanıklarının ifadesine başvuran polis ekipleri, Suriye uyruklu şüphelilerin tramvayla kaçtığını belirledi.Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, M.K. (16) ve M.A'yı (15) Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi'nde yakaladı.Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.Selçuklu ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi'ndeki tramvay durağında, 19 Şubat'ta, Oğuz Kaya ve Furkan O. tramvaya kart okutmadan binmek isteyen Suriye uyruklu 2 kişiyi uyarmış, çıkan kavgada Kaya karnından, Furkan O. ise sırtından bıçakla yaralanmıştı.