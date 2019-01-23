'Beni dolandırdı' diye kızını bıçakladı

Psikolojik sorunları olan baba, kendini dolandırdığını iddia eden kızını defalarca bıçakladı. Hastaneye kaldırılan kızın, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi...

Olay, Bursa'nın Yıldırım' İlçesi Şıble Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen M. S. (65),kendini dolandırdığını öne sürdüğü kızı A. S.'le (32) evde tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine baba S., kızını ekmek bıçağıyla dört yerinden bıçakladı. Kanlar içinde kalan genç kız bir anda yere yığıldı. Komşularının kavga seslerinin duyup ihbarı üzerine, olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından, yaralı genç kız, sağlık ekipleri tarafından Muradiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, baba S., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Hastaneye kaldırılan A. S.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

