Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 13°
parçalı az bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? Ajans
BİST
101801
ALTIN
220.039
DOLAR
5.2625
STERLİN
6.9590
EURO
6.0040
RSV virüsü: Ocak Şubat aylarında zirve yapıyor
RSV virüsü: Ocak Şubat aylarında...
Buzdolabında 9 Kurala Uyun, Sağlığınızdan Olmayın
Buzdolabında 9 Kurala Uyun, Sağlığınızdan...
Tüp bebek tedavisinde başarıyı arttıran 10 beslenme önerisi
Tüp bebek tedavisi sırasında 10...
Horlama ve uyku apnesine pratik çözüm
Horlama ve uyku apnesine pratik...
Bu Sendrom Kalem Tutturmuyor: Karpal Tünel Sendromu
Bu Sendrom Kalem Tutturmuyor: Karpal Tünel...

Berfin'in gözlerini kör etti; Gaspçı depşetinin adı aşk saldırısı oldu 

Henüz lise öğrencisi Berfin Özek'in yolunu kesen serserinin asitli saldırısı genç kıza hayatını kararttı. Casim Ozan Ç. adlı saldırgan, olaydan sonra yakalanırken, bazı yayın organlarında 'Aşkı için yaptı' haberleri vatandaşların tepkisini çekiyor...

Berfin'in gözlerini kör etti; Gaspçı depşetinin adı aşk saldırısı oldu 

Henüz lise öğrencisi Berfin Özek'in yolunu kesen serserinin asitli saldırısı genç kıza hayatını kararttı. Casim Ozan Ç. adlı saldırgan, olaydan sonra yakalanırken, bazı yayın organlarında 'Aşkı için yaptı' haberleri vatandaşların tepkisini çekiyor...

20 Ocak 2019 Pazar 14:08
Berfin'in gözlerini kör etti; Gaspçı depşetinin adı aşk saldırısı oldu 

Berfin'in gözlerini kör etti; Gaspçı depşetinin adı aşk saldırısı oldu 


Lise öğrencisi Berfin Özek'in hayatını karartan Casim Ozan Ç. adlı saldırgan, tutuklanarak cezaevine gönderirken, talihsiz genç kızın gözlerini kaybetme tehlikesi yaşadığı ortaya çıktı. Saldırgan'ın 'Aşkı için yaptı' iddialarına tepki gösteren vatandaşlar ise 'Bu nasıl aşk, böyle saplantılı manyakların saldırısını aşk adı ile vermek çok büyük haksızlık, olayın gasp amacıyla yapıldığını düşünüyoruz' diyerek duygularını dile getirdi.

Hatay'ın İskenderun İlçesi'nde, 15 Ocak'ta, iddiaya göre okuldan çıkıp evine doğru giden Berfin Özek'in (17) yolu bir kişi tarafından kesildi. Şüpheli, Özek'in yanına yaklaşarak elindeki pet şişeden yüzüne asit benzeri yakıcı bir sıvı atıp kaçtı. Atılan yanıcı sıvıyla yüzü ve boynundan aşağısı tamamen yanan genç kız, acılar içinde bağırmaya başladı. Çevredeki vatandaşların sağlık ekiplerini çağırması üzerine genç kız hastaneye kaldırıldı.

ATILAN SIVI, KAZAK VE MONTU ERİTTİ

Edinilen bilgilere göre Acil servise götürülen genç kızı gören doktor ve polisler de şok olurken atılan yakıcı sıvı nedeniyle genç kızın montu ve kazağı dahi erimişti. Genç kız, ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Bu arada genç kızın yüzünün ve boynundan aşağısının tamamen yandığı belirlendi.

O MANYAK MAHKEMECE TUTUKLANDI

Polis ekipleri genç kızla yaptığı kısa görüşmede yakıcı sıvıyı atan zanlının kendisiyle sevgili olmak isteyen ancak genç kızın görüşmek istemediği platonik saplantılı aşığı Casim Ozan Ç. olabileceğini öğrendi. Bunun üzerine şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı. Olay yerinde elde edilen deliller ve şüphelinin üzerindeki kıyafetlerden alınan örneklerden olayı şüphelinin yaptığı ileri sürüldü. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, bir başka iddia da zanlının genç kızı gasp etmek istediği ancak yapamayınca yakıcı sıvı attığı yönünde oldu.

GÖZÜNÜ KAYBETME RİSKİ VAR

Öte yandan Adana Şehir Hastanesi'ne getirilen genç kızın tedavisi sürüyor. Gözünü kaybetme tehlikesi bulunan genç kızın yüzünde ve vücudunun çok yerinde aşırı yanık olduğu için yüzü sarıldı. Yapılan tedaviden sonra genç kızın bir seri estetik ameliyatları geçirmesi gerektiği öğrenildi.

Anahtar Kelimeler:
Berfin Özek
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
GOP'ta AVM önünde kadına silahlı saldırı
GOP'ta AVM önünde kadına silahlı saldırı
Küçük kızı kaçırmaya çalışan adam yakalandı
Küçük kızı kaçırmaya çalışan adam yakalandı
'Beni dolandırdı' diye kızını bıçakladı
'Beni dolandırdı' diye kızını bıçakladı
Bebeğini ölüme terk eden anneden skandal savunma
Bebeğini ölüme terk eden anneden skandal savunma
Konya'da küfür cinayeti davası karara kaldı
Konya'da küfür cinayeti davası karara kaldı
Sosyal medyada bahis tuzağı: 'Maçları tutturuyoruz' diyerek kandırıyorlar
Sosyal medyada bahis tuzağı: 'Maçları tutturuyoruz' diyerek kandırıyorlar
112 acil hemşiresine asılsız ihbar şoku
112 acil hemşiresine asılsız ihbar şoku
Cinsel ilişki öncesi boş senet imzalatmışlar
Cinsel ilişki öncesi boş senet imzalatmışlar

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Boyasız Göçük Düzeltme

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    mersin escort