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15 Mayıs 2017 Pazartesi 15:54

Beş yıldızlı otelde yangın 

 Ordu'da beş yıldızlı bir otelde yangın çıktı

Beş yıldızlı otelde yangın 
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Beş yıldızlı otelde yangın 
   Ordu'da beş yıldızlı bir otelde yangın çıktı.Yangının yarattığı yoğun dumandan ötürü bütün otel müşterileri oteli boşalttı.Geçen yıl açılan beş yıldızlı bir otelde bugün 12.15'te mutfaktan kaynaklı bir yangın çıktı. Mutfak kısmında doğalgazdan çıktığı öğrenilen yangın kısa sürede söndürülmesine rağmen yoğun duman havalandırmadan tüm odaları sardı. Yoğun dumandan dolayı, otelde bulunan müşteriler tahliye edildi.Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Amirliği ekiplerinin olay yerine gelip yangına müdahale etmesine rağmen dumanın tüm odaları sarması yangınla mücadeleyi zorlaştırdı.  
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