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16 Mayıs 2017 Salı 07:58

Beşiktaş'ta otogaleriye silahlı saldırı

Beşiktaş'ta daha çok lüks araçların satıldığı otogaleri sabaha karşı silahlarla tarandı. Saldırı sırasında içeride kimsenin olmadığı öğrenildi.

Beşiktaş'ta otogaleriye silahlı saldırı
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Beşiktaş'ta otogaleriye silahlı saldırı

İstanbul Beşiktaş'ta bulunan lüks oto galeriye uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Galeride ve  Lüks araçlarda maddi hasar oluştu.
Beşiktaş Gayrettepe Mahallesi Pazar Sokak'ta bulunun bir oto galerisine gece saat 04.00 sıralarında kimliği belirsiz kişi veya kişilerce uzun namlulu silahla ateç açıldı. İşyerinde gece olması nedeniyle çalışanlar bulunmazken orada bulunan işyeri güvenilik görevlisi ise açılan ateşten yara almadan kurtuldu. Galerinin camlarında ve içeride bulunan birçok lüks otomobilde maddi hasar oluştu.

Silah seslerini duyan vatandaşlar olayı polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri geldikleri otomobille olay yerinden kaçan silahlı saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Saldırıya uğrayan galerinin bir dönem kaset de çıkaran ve birçok ünlü futbolcunun arkadaşı olan Erkan Özkaya'ya ait olduğu öğrenildi. Galeride olay yeri inceleme polisleri çalışmalarda bulunurken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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