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17 Mayıs 2017 Çarşamba 22:02

Bestler Dereler'de operasyon; 29 terörist öldürüldü

Terör örgütü PKK'nın yaz aylarında kanlı saldırılar öncesi üs olarak kullandığı Bestler Dereler bölgesinde operasyonlar devam ediyor.

Bestler Dereler'de operasyon; 29 terörist öldürüldü
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Bestler Dereler'de operasyon; 29 terörist öldürüldü

Terör örgütü PKK'nın yaz aylarında kanlı saldırılar öncesi üs olarak kullandığı Bestler Dereler bölgesinde operasyonlar devam ediyor.

Şırnak'ta bulunan Bestler Dereler Bölgesi'nde devam eden operasyonlar sırasında sadece Nisan ayının ikinci yarısında 29 teröristin öldürüldüğü açıklandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), 19-30 Nisan 2017 tarihleri arasında Şırnak Bestler-Dereler bölgesinde icra edilen ve 29 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini açıkladı
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), 29 terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği Şırnak Bestler-Dereler bölgesinde hız kesmeden devam ettiğini açıkladı.

AĞIR SİLAHLAR ELE GEÇİRİLDİ

TSK'dan yapılan açıklamada, 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutan'lığı sorumluluğunda 19-30 Nisan 2017 tarihleri arasında Şırnak Bestler-Dereler bölgesinde icra edilen ve 29 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yunus Ertürk operasyonunun 2'nci safhası, 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı emir-komutasında, 1'nci Jandarma Komando Tugay Komutanlığı (Çakırsoğüt) ve 3'üncü Komando Tugay Komutanlığının (Siirt) katılımı ile 8 Mayıs 2017 tarihinden itibaren Şırnak/Bestler-Dereler ve Siirt/Herekol bölgelerinde devam etmekte olduğu belirtildi. Açıklamada, "16-17 Mayıs 2017 tarihleri arasında 48 nci Hd Tug Nezirkına Hd Bl. Bölgesinde Kelaspi tepede icra edilen operasyonda 2000 uçaksavar mühimmatı 1000 bixi mühimmatı 20 havan mühimmatı 20 Roketatar mühimmatı 2 el yapımı düzeneği 5 sığınak ve mağara bulunmuştur. Mühimmat ve sığınaklar imha edilmiştir" denildi.


 
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