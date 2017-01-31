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31 Ocak 2017 Salı 11:24

Beyoğlu'nda iki katlı bina çöktü

Beyoğlu Dolapdere Kurtuluş Deresi Caddesi üzerinde boş olduğu  bir binada çökme meydana geldi.

Beyoğlu'nda iki katlı bina çöktü
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Beyoğlu'nda iki katlı bina çöktü

   Beyoğlu Dolapdere Kurtuluş Deresi Caddesi üzerinde boş olduğu  bir binada çökme meydana geldi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bina çöktüğü sırada cadde üzerinden geçmekte olan iki kişi hafif yaralandı. Yaralılar tedavi edilmek üzere sağlık ekipleri tarafından çevre hastanelere kaldırıldı
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Çöken BinaBeyoğlu
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