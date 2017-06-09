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09 Haziran 2017 Cuma 20:13

Beyoğlu'nda oto tamirhaneye silahlı baskın

İstanbul Beyoğlu'nda akşam saatlerinde bir tamirhanede husumetli iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Olayda 1'i ağır 3 kişi yaralandı

Beyoğlu'nda oto tamirhaneye silahlı baskın
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Beyoğlu'nda oto tamirhaneye silahlı baskın


İstanbul Beyoğlu'nda akşam saatlerinde bir tamirhanede husumetli iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Olayda 1'i ağır 3 kişi yaralandı



Beyoğlu'nda oto tamirhanesine düzenlenen silahlı saldırıda, biri ağır 3 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Yenişehir Mahallesi Fitil Sokak'ta bulunan oto tamirhanesine gelen 3 kişi, buradakilere silahla ateş açtı. Saldırıda, iş yeri sahibi Ertuğrul K. ile 2 çalışan yaralandı.

SALDIRGANLARIN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Başından yaralanan iş yeri sahibinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu. Olayın ardından kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

 
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