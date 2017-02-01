Beytüşşebap eski kaymakamı tutuklandı

Tokat’ta FETÖ/PDY mülkiye yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Beytüşşebap Kaymakamı Kadir Güntepe tutuklandı.
Kadir Güntepe’nin ByLoock kullandığı belirlenmişti.Güntepe’nin eşi Z.Güntepe ise dün akşam serbest bırakılmıştı.
Kadir Güntepe adliye binasından cezaevine götürülüşü sırasında “Yazın Kadir Güntepe’den terörist çıkmaz.Bütün cumhuriyet savcıları biraraya gelsin ,Kadir Güntepe’den terörist çıkaramaz.Bu kumpasdır ,eninde sonunda bunun hesabı hukuk içersinde sorulacaktır.”dedi.