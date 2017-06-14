Bıçak parası isteyen doktor suçüstü yakalandı

Kanser genç kızın babasından bıçak parası olarak rüşvet isteyen doktor polis tarafından suçüstü yakalandı.Bursa'da onkoloji hastanesinde çalışan bir doktor ameliyat ettiği hastanın yakınından 2 bin 500 lira bıçak parası istedi. Doktor hastaneye yapılan baskın sonucu seri numaraları alınmış paralarla suçüstü yakalandı.Bursa'da ameliyatını yaptığı genç kızın babasından bıçak parası istediği öne sürülen Dr. Ü.Ç., seri numaraları belirlenen 1000 lira parayı alırken suçüstü yakalandı.Bursa'da burnundaki eğriliği düzeltmek isteyen 18 yaşındaki Kübra S., geçtiğimiz cuma günü Onkoloji Hastanesi'nde Kulak Burun Boğaz Uzmanı olarak görev yapan Dr. Ü.Ç.'ye ameliyat oldu. İddiaya göre ameliyat sonrası Kübra S.'nin babası Hacı Ahmet S.'nin yanına giden Dr. Ü.Ç. dikişleri almadan önce kendisine 2 bin 500 lira bıçak parası vermesini istedi. Doktor Ü.Ç., o kadar parası olmadığını söyleyen hasta yakınından bu kez 1000 lira istedi.Parayı vermeden "Birazdan geleceğim" diyerek hastaneden ayrılan Hacı Ahmet S., Emniyet Müdürlüğü'ne giderek yaşadıklarını anlattı. Bunun üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri seri numaraları alınmış bin lirayı kendisine teslim etti. Hacı Ahmet S. odasına girip doktora parayı verdikten sonra polis baskın yaptı. Seri numarası alınan para üzerinden çıkan Ü.Ç. suçüstü yakalandı.Yapılan sorgusunda sonra bugün görevi kötüye kullanmak ve rüşvet suçlarından adliyeye çıkartılan Ü.Ç., gazetecilerin "Hastalarınızdan bıçak parası aldığınız doğru mu?" sorusunu yanıtsız bıraktı.