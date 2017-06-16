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16 Haziran 2017 Cuma 02:47

Bilecikte vahşi cinayet: 8 aylık hamile karısını öldürdü

Şiddet uyguladığı için Melike Kaygın Kartal'a yaklaşma cezası alan Hüseyin Kartal, 8 aylık eşi Melike Kaygın Kartal'ı bıçaklayarak katletti.

Bilecikte vahşi cinayet: 8 aylık hamile karısını öldürdü
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Bilecikte vahşi cinayet: 8 aylık hamile karısını öldürdü
 

Bilecik’te tartıştığı 8 aylık hamile karısını bıçaklayarak öldüren uzaklaştırması olan koca, 155 arayarak kendini ihbar etti.
İddialara göre; merkez Ertuğrul Gazi Mahallesi Şehit Tahsin Büyükçoban Caddesi Güven Apartmanında oturan Melike Kaygın Kartal’ın kapısına uzaklaştırması olan kocası Hüseyin Kartal geldi.

İkili arasında tartışma başlayınca Hüseyin Kartal 8 aylık hamile karısını vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Ardından kendi cep telefonu ile 155 arayarak “Karımı bıçakladım. Adres Ertuğrul Gazi Mahallesi Şehit Tahsin Büyükçoban Caddesi Güven Apartmanı” diyerek telefonu kapattı.

Ardından ekipler olay yerine 112 ekiplerini yönlendirerek ağır yaralı kadını Bilecik Devlet Hastanesine kaldırdılar. Polis ekiplerinin ardından Hüseyin Kartal aradığı telefondan geri aramaları üzere telefonuna ulaşamadılar. Hüseyin Kartal yaklaşık 5 dakika sonra eve 150 metre uzaklıktaki Pazar Pazarı mevkiine giderek tekrar 155 aradı.

Telefondaki görevliye “Ben Pazar Pazarındayım. Gelin beni alın” demesi üzerine çok sayıda ekip bölgeye yönlendirildi. Burada ekipleri bekleyen Hüseyin Kartal’ı ekipler gözaltına alarak İl Emniyet Müdürlüğüne götürdü.

Öte yandan Hüseyin Kartal bıçakladığı karısının ikinci eşi olduğu öğrenilirken, ameliyata alınan 8 aylık kadının karnındaki bebeği sezaryanla alınarak yoğun bakıma alındı. Göğsünden bıçak darbeleri alan kadın ise; tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 
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