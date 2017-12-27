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Bingöl'de çatışma; 1 terörist öldürüldü, 2 korucu yaralı

Terör örgütü PKK ile sıcak temasın sağlandığı Bingöl Genç ilçesi Servi Beldesi kırsalında 1 terörist öldürüldü. Çatışmada yaralanan 2 korucu hastaneye kaldırıldı. Bölgede çatışmanın yer yer sürdüğü açıklandı.

Bingöl'de çatışma; 1 terörist öldürüldü, 2 korucu yaralı

Terör örgütü PKK ile sıcak temasın sağlandığı Bingöl Genç ilçesi Servi Beldesi kırsalında 1 terörist öldürüldü. Çatışmada yaralanan 2 korucu hastaneye kaldırıldı. Bölgede çatışmanın yer yer sürdüğü açıklandı.

27 Aralık 2017 Çarşamba 01:25
Bingöl'de çatışma; 1 terörist öldürüldü, 2 korucu yaralı

Bingöl'de çatışma; 1 terörist öldürüldü, 2 korucu yaralı

 Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında güvenlik güçlerinin temas sağladığı teröristlerle çıkan çatışmada 1 terörist öldürüldü, 2 güvenlik korucusu hafif yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Genç ilçesi Servi Beldesi kırsalında operasyona çıkan güvenlik güçleri, bir grup terörist ile sıcak temas sağladı.

Çıkan çatışmada 1 terörist ölü olarak ele geçirilirken, 2 güvenlik korucusu da yaralandı. Yaralı korucular helikopterle alınarak Bingöl'e getirildi. Bingöl Devlet Hastanesine kaldırılan korucuların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bölgede operasyonun devam ettiği bildirildi.


Bingöl Valiliğe de yaptığı açıklamada; “Bölücü terör örgütüne yönelik Genç ilçesi kırsalında güvenlik güçlerimizce yürütülen operasyonda 1 terörist silahıyla birlikte ölü ele geçirilmiş, 2 güvenlik korucumuz ise hafif şekilde yaralanmış ve Bingöl Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmışlardır" denildi.

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