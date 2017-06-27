Bingöl ve Elazığ'da operasyon, 12 terörist öldürüldü

BİNGÖL'DE SAYI 11'E ÇIKTI

Bingöl'ün Genç İlçesi ile Elazığ'ın Karakoçan İlçeleri kırsalında devam eden operasyonlarda Bingöl'de 11, Elazığ'da ise 1 olmak üzere toplam 12 terörist etkisiz hale getirilirken, her iki yerde de operasyonlar devam ettiği belirtildi.Genç İlçesi Dikpınar Köyü kırsalında, jandarma ve polis özel harekat timleri, güvenlik korucuları ve havadan savaş uçakları ile Atak taarruz helikopterlerinin de katıldığı operasyon kapsamında, akşam saatlerinde tespit edilen bir grup PKK'lı terörist ile sıcak temas sağlandı. Çıkan ve halen devam eden çatışmada şimdiye kadar 10 terörist etkisiz hale getirilirken, kaçmaya çalışan PKK'lıların etkisiz hale getirilmesi için başlatılan operasyon devam ediyor.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, Bingöl'deki çatışmada ilk ateşle birlikte, 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini sosyal medya hesabı twitterden duyurdu.Öte yandan, Elazığ Valiliği'nce yapılan açıklamada, Karakoçan İlçesi'nde tespit edilen teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla başlatılan operasyonun devam ettiği belirtilerek, "Elazığ ili Karakoçan ilçesinde bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesine yönelik Şehit Jandarmaoperasyonu devam etmektedir. Operasyon kapsamında yapılan arazi taraması esnasında 1 bölücü terör örgütü mensubu terörist silahıyla birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir" denildi.Genç İlçesi Gerçekli Köyü Kapılı Mezrası kırsalında çıkan çatışmada öldürülen PKK'lı terörist sayısı 11'e çıktı.Çatışma ile ilgili Bingöl Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Bingöl İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Bingöl ili Genç ilçesi Gerçekli Köyü Kapılı Mezrası kırsalında barındıkları tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi maksadıyla 27 Haziran 2017 günü gerçekleştirilen operasyonda 11 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir.Yapılan arazi aramasında, operasyon esnasında etkisiz hale getirilen teröristlere ait; 8 kalaşnikof piyade tüfeği, 1 bixi makineli tüfek, 1 kanas keskin nişancı tüfeği, 1 tabanca ele geçirilmiştir. Yapılan operasyonla bölücü terör örgütünün sözde Akdağ grubunun tamamının imha olduğu değerlendirilmektedir. Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca ilimiz genelinde terör ile mücadeleye aralıksız devam edilmektedir" denildi.